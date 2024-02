5 ideas para decorar tus photocards y lightstick de TWICE para el concierto en el Foro Sol

Cada vez falta menos para los conciertos de TWICE en el Foro Sol de la Ciudad de México, por lo que, si eres uno de los asistentes y todavía no sabes cómo decorar tus photocards o lighstick para el evento más importante de ONCE en México, aquí te damos algunas ideas, pues es importante que disfrutes al máximo este 2 y 3 de febrero.

(Créditos: Pinterest)

5 ideas para decorar tus photocards y lightstick de TWICE

Decora tus photocards con stickers, cintas washi tape y brillos

Washi tape: Utiliza washi tape con colores y patrones relacionados con TWICE para enmarcar tus photocards o crear bordes decorativos.

Stickers personalizados: Agrega stickers con el nombre de cada miembro de TWICE o con frases y mensajes de apoyo. Puedes encontrar stickers preimpresos o hacer tus propias creaciones.

Brillo y lentejuelas: Añade un toque de brillo con lentejuelas o purpurina. Esto hará que tus photocards destaquen durante el concierto cuando las luces brillen sobre ellos.

Algunos stickers los puedes imprimir o comprarlos en la papelería. (Créditos: Pinterest)

Personaliza tu lightstick con stickers, listones y cintas LED

Vinilos adhesivos: Aplica vinilos adhesivos con diseños de TWICE o mensajes especiales en tu lightstick. Puedes encontrar vinilos preimpresos o imprimir tus propios diseños personalizados.

Listones y moños: Compra listones y ponlos en tu lightstick para darle un estilo más "coquette".

Cintas LED: Envuelve cintas LED alrededor del lightstick para agregar un efecto luminoso adicional. Asegúrate de que el color de las luces coincida con la temática del concierto o el color del grupo.

Si deseas algo más sencillo compra un protector de tarjeta y esto mejorará la apariencia de tus pc's. (Créditos: Pinterest)

Temática del concierto en tu lightstick y photocards

Colores del concierto: Utiliza los colores oficiales del concierto o del álbum más reciente de TWICE para mantener una coherencia temática en la decoración.

Imágenes promocionales: Imprime pequeñas imágenes promocionales del concierto o fotos recientes del grupo para pegar en tus photocards y lightstick.

Usa listones, stickes o compra protectores de Lightstick para tomarles fotos. (Créditos: Pinterest)

Mensajes de apoyo para TWICE

Cartas de apoyo: Escribe mensajes de apoyo y amor en pequeñas cartas que puedas atar a tu lightstick o pegar en la parte posterior de tus photocards. Asegúrate de incluir palabras positivas para TWICE.

Cintas con mensajes: Ata pequeñas cintas con mensajes de ánimo y apoyo a tus photocards. Esto no solo personalizará tu experiencia, sino que también puede ser un gesto lindo para compartir con otros fanáticos.

Si te gusta lo sencillo puedes ponerles listones y moños. (Créditos: Pinterest)

Accesorios adicionales para el concierto

Llaveros y charms: Añade llaveros o charms relacionados con TWICE a tus photocards y lightstick para darles un toque único.

Flores secas o artificiales: Pega pequeñas flores secas o artificiales en tus photocards para un toque delicado y femenino. Asegúrate de no cubrir información importante.

