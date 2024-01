5 ideas de outfits para brillar en el concierto de TWICE en el Foro Sol

Cada vez falta menos para los conciertos de TWICE en el Foro Sol de la Ciudad de México, por lo que si todavía no sabes que outfit usar en ese día tan especial para ONCE, aquí te decimos algunas ideas que pueden servirte para lucir genial el próximo viernes 2 y sábado 3 de febrero.

Además, todas las prendas que necesitas son muy fáciles de conseguir, pues seguramente ya las tienes en casa o las encontrarás con facilidad en el tianguis, mercado o tiendas de ropa. Asimismo, no necesitarás gastar mucho, pues no se necesita mucho dinero para lucir como todo un cantante de K-Pop.

(Créditos: Facebook / TWICE)

5 ideas de outfits para ver a TWICE

Outfit rosa de terciopelo

Uno de los outfits más icónicos de la girlband fue cuando Nayeon, Momo y Chaeyoung utilizaron prendas de terciopelo rosa con detalles plateados y agregaron un sombrero vaquero, pues hasta el momento es uno de los favoritos de ONCE, ya que ha sido recreado por muchos.

(Créditos: Facebook / TWICE)

Conjunto de minifalda, chaleco y calentadores

Para lucir como toda una integrante de TWICE necesitas recrear este atuendo de las chicas, por lo que solamente necesitas una minifalda de cuadros, una camisa corta, corbata y calentadores. Además, podrías peinarte como alguna de las miembros, pues esto mejorará tu look.

(Créditos: Facebook / TWICE)

Mezclilla, beige, café y negro

Aunque cada una de las integrantes de TWICE tiene su estilo, los estilistas suelen vestirlas con colores parecidos para que se vean parecidas, por lo que si buscar resaltar como ellas en el concierto puedes recrear uno de los looks de las chicas, aunque no sea exactamente igual. Por ejemplo, en la siguiente foto Momo utiliza un pantalón de mezclilla, un top color café y unos tenis negros, así que no es necesario gastar mucho para verte genial.

(Créditos: Facebook / TWICE)

Mezclilla con blanco

Debido a que el concierto de la girlband es en invierno, el azul y el blanco son colores perfectos para usar en su concierto, pues estos colores recuerdan a los copos de nieve. Además, puedes elegir usar falda, pantalón o short, pero intentando seguir el estilo de estos outfits de TWICE.

(Créditos: Facebook / TWICE)

Formal y elegante

Si eres un ONCE más elegante y buscas lucir más sofisticado en el concierto de la girlband de K-Pop, puedes optar por utilizar ropa formal como la que las chicas han usado anteriormente. De hecho, estos outfits son muy fáciles de recrear, por lo que no te costará nada hacer uno parecido.