TWICE en México: ¿Qué significan los nombres de las integrantes en español?

TWICE está a menos de dos semanas de volver a Méixco tras casi 5 años desde su presentación en el Palacio de los Deportes. El grupo de chicas ha ganado gran popularidad en los últimos años y serán las segundas idols en presentarse en el gran Foro Sol con dos fechas.

TWICE es uno de los grupos K-Pop más escuchados y populares desde su debut, sobre todo en Japón, con su reciente gira "Ready to be" también lograron tener una gran audiencia en Estados Unidos, siendo uno de los grupos femeninos en llenar estadios similares a los de BTS.

Este 2024, TWICE lanzará su nuevo mini álbum y ya comenzaron a revelar los primeros adelantos, pero aún falta para su lanzamiento, por lo que los fans mexicanos disfrutarán del setlist anterior de su tour. Además, se anunció que un nuevo grupo femenino será el telonero de las idols durante sus dos presentaciones en el Foro Sol.

Si quieres conocer más de ellas y será tu primera vez viéndolas en vivo, checa estos datos curiosos de sus integrantes.

Nayeon

Es una de las integrantes más populares y la primera en debutar como solista, el nombre de Nayeon de TWICE en español significa delicada, elegante y llena de gracia, algo que encaja con ella, pues sus fans la consideran hermosa y una de las mejores vocalistas.

Jeongyeon

A pesar de estar ausente por un tiempo, retomó sus actividades con el grupo y ha recibido el apoyo de sus fans. Su nombre en español significa pura, casta y virtuosa, algo que va con su personalidad, pues es una de las que tienen un look tierno, es tranquila y muy amigable.

Momo

Considerada una de las mejores bailarinas, la cantante debutó con su subunidad en Japón. Su nombre significa durazno, ya que es de origen nipón.

Sana

También es japonesa y su nombre tiene significados como gasa o hilo, pero en el kanji se traduce como el hilo del verano, amor y ser la favorita. Es considerada una de las idols más hermosas del K-Pop.

Jihyo

La líder del grupo debutó como solista y fue aprendiz de la agencia por varios años. Su nombre tiene un significado especial, se traduce como la base de la sociedad, al pasar muchos años en la empresa fue elegida para liderar a sus compañeras, también se considera que Jihyo es "hermosas estrellas".

Mina

También es de Japón, la joven es considerada una de las mejores bailarinas y de las idols más bonitas. Su nombre se traduce como: sur o alegría.

Dahyun

Es una de las idols más divertidas de TWICE, se considera que es una persona muy especial ya que su nombre se traduce como buena, virtuosa y digna.

Chaeyoung

Es una de las raperas favoritas de las fans, su nombre se traduce como honor, gloria o la piedra jade, algo que va con su personalidad, ya que parece reservada, pero es muy talentosa y con una personalidad fuerte.

Tzuyu

Su nombre es de origen chino, ya que ella es de Taiwán. Su significado se traduce como hermosa y cuidadosa, también es considerada una de las idols más bonitas del grupo.