Este martes 30 de enero del 2024, un polémico video se filtró en las redes sociales. Se trata del momento exacto en que el director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel "Piojo" Herrera, se pelea con un directivo del Cruz Azul, en los pasillos del estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la colonia Nochebuena, de la Ciudad de México.

La imagen muestra cómo Miguel “Piojo” Herrera comienza a hacerse de palabras con el argentino Iván Alonso, director deportivo de la Máquina de Cruz Azul, y después comienzan a lanzar manotazos y reclamos uno contra el otro.

“No faltes al respeto, no faltes al respeto”, son las palabras que lanza el directivo del Cruz Azul contra el Piojo Herrera. “A mí no me conoces”, sentencia el argentino.