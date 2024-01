"Chicharito" se enoja por pregunta sobre su paso por Europa y manda una fuerte respuesta

Javier "Chicharito" Hernández sigue dando de qué hablar tras su regreso a las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Ahora el delantero se robó los reflectores por la peculiar respuesta que dio durante una entrevista.

Fue hace una semana cuando el "Rebaño Sagrado" confirmó que el "Chicharito" regresaría a la Liga MX tras su paso por las mejores ligas de Europa y la MLS de Estados Unidos. A partir de ese momento el goleador ha dado varias entrevistas, algunas de ellas bastantes polémicas.

Hace unas horas Javier "Chicharito" Hernández, uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia, concedió una entrevista con el medio Claro Sports. En una de las preguntas el delantero respondió de una peculiar manera que provocaron que se convirtiera en tendencia en redes sociales.

En la plática vemos al conductor de Claro Sports preguntarle a Javier "Chicharito" Hernández como evaluaría su paso por Europa, etapa en la que militó en equipos como Manchester United, Real Madrid, Sevilla y Leverkusen.

Ante de terminar la pregunta, el delantero de las Chivas de Guadalajara interrumpió al conductor y dijo que no iba a calificar su trayectoria. Instantes después dijo que los medios deportivos tendrían que evaluar su paso por Europa, pero a él lo tiene sin cuidado.

"No lo voy a calificar. Me la he pasado a toda ma$#%. Ha sido chi%&#, a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mi me vale ma$%&. Perdón que te interrumpa así", sentenció.