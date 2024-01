Marvel: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield regresarán para una nueva película de Spider-man con Tom Holland?

Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaron sus papeles de Spider-Man junto a Tom Holland en Spider-Man: No Way Home, uno de los mayores éxitos del cine de superhéroes de los últimos tiempos. Con la mente ya puesta en Spider-Man 4, parece que ambos actores podrían reaparecer en la próxima película de Marvel.

Según el periodista Daniel Richtman, el estudio quiere que ambos actores vuelvan a unirse a Holland para la cuarta entrega de la franquicia arácnida, que aún no ha sido anunciada oficialmente. El insider también menciona que Wilson Fisk/Kingpin, encarnado por Vincent D'Onofrio, podría participar en el filme.

El proyecto de una nueva película de Spader-man ni siquiera ha sido anunciado. Foto: Marvel.

¿Podrían regresar Tobey Maguire y Andrew Garfield al UCM?

Sin embargo, Richtman también insinúa que podría haber un conflicto de intereses entre Sony y Marvel, ya que Kevin Feige busca que la película "sea más humilde, mientras que Sony quiere que sea enorme". Sam Raimi, que dirigió a Maguire en su saga Spider-Man y también se puso tras las cámaras en Doctor Strange en el multiverso de la locura, dejó la puerta abierta al regreso de Maguire a Marvel. "Después de hacer Doctor Strange me he dado cuenta de que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel", afirmó.

"Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles. Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso en este momento. No sé qué piensan sobre eso. Realmente no he seguido eso. Pero suena bien", agregó.

El filme salió en 2021. Foto: Marvel.

Chris McKenna y Erik Sommers están escribiendo el guion de Spider-Man 4, aunque por el momento no se conocen detalles de la trama. "Ya sabes, hay un futuro para Spider-Man; si soy parte de él, no lo sé. Ha sido un viaje increíble hasta ahora, y si es hora de colgar la capa y dejar que la siguiente persona se haga cargo, lo haré con orgullo, sabiendo que he logrado todo lo que quería en este mundo", declaró Holland a Fandango sobre el futuro de la franquicia.

¿Andrew Garfield saldrá en Madame Web?

Hace poco, el 'insider' Jeff Sneider mencionó que el plan de Sony era situar a “Madame web”, próxima película del estudio, en el mismo universo que el Spider-Man de Andrew Garfield a modo de precuela. Dijo que no sabe si Andrew Garfield iba a aparecer en algún flashforward, pero asegura que originalmente se suponía que sería el Spider-Man del universo de la película y, probablemente, de todo el USS.

Sin embargo, durante el desarrollo del filme, desde Sony se decidió cambiar de estrategia y se tomó la decisión de utilizar a la variante del héroe de Tom Holland y apuntalar así su conexión con el UCM. De esta forma, ambientarse en los años 90 ya no tenía sentido, puesto que tendría que ser una década más tarde. Ese fue el motivo de los reshoots. La idea fue la de eliminar todo rastro o referencia a la última década del siglo XX.

