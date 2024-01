"El Precio de la Historia": Los 5 artículos más valiosos y sorprendentes que han aparecido en el show

La reciente noticia del fallecimiento de Adam Harrison, hijo del conocido Rick Harrison de “El precio de la historia”, ha conmocionado a los fanáticos de esta familia y al show. A sus 39 años, Adam falleció debido a una sobredosis, según informó TMZ, y la familia Harrison solicita privacidad en estos momentos difíciles. Luego de esto, muchos usuarios recordaron algunos de los artículos más asombrosos y costosos que han pasado por las manos de Rick en su famosa tienda de empeños “Gold & Silver Pawn Shop”.

Este programa es transmitido por History Channel y la serie se filma en Las Vegas y narra las actividades diarias de la tienda, una empresa familiar que abre las 24 horas del día, operada por Rick Harrison, que abrió la tienda con su padre Richard Benjamin Harrison, quien murió a la edad de 77 años. Muchos de sus capítulos han dejado muchos memes.

¿Qué cosas caras se han visto en el “Precio de la historia”?

Uno de ellos un Ford Roadster de 1932, un modelo del cual sólo se produjeron cerca de 12 mil 600 y fueron vendidos por 465 dólares de la época. El vehículo contaba con un motor de inyección y al final lo compraron por 68 mil 250 dólares. Al parecer ambas partes quedaron contentas con el acuerdo.

Lo anterior ocurrió en la sexta temporada, al igual que la vez cuando un hombre le llevó cerca de 90 kilos de plata; en ese entonces el señor Richard estaba vivo y le encantaba comprar este metal. A pesar de pedir 115 mil dólares, el propietario aceptó un trato por 111 mil dólares; reconoció que ganó mucho dinero, pues muchos años atrás había conseguido el metal por mucho menos dinero.

Rick no ha comprado todas las cosas increíbles que llegaron al “Precio de la historia”

La guitarra eléctrica de Jimi Hendrix, una Fender Stratocaster de 1963, también pasó por las manos de Rick. Valorada entre 750 mil y un millón de dólares, esta pieza de la historia del rock impresionó incluso al experimentado Rick. A pesar de su oferta de 550 mil dólares, el propietario decidió no venderla, esperando obtener un mejor precio.

Una moneda romana de 2000 años, valorada en 150 mil dólares, cautivó tanto a los espectadores como a Rick. La moneda, acuñada tras la muerte de Julio César y con el rostro de Bruto, uno de los organizadores de su asesinato, es uno de los objetos más raros que han aparecido en el programa. A pesar de la alta cotización del vendedor y la valoración de un tasador profesional, la negociación no llegó a buen puerto.

Un contrato firmado por The Beatles también hizo acto de presencia en la tienda, con un valor estimado de $500,000. Este documento de 1962 definía el porcentaje que Epstein recibiría de los futuros royalties de la banda. Aunque el vendedor inicialmente pedía un millón de dólares, las negociaciones no fructificaron, y el artículo no se vendió.