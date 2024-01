"Alerta Aeropuerto": tiktoker revela que una diadema la llevó a tener su propio capítulo en el programa | VIDEO

Uno de los programas más exitosos de la televisión es "Alerta Aeropuerto" y su fama ha llevado a tener temporadas en distintos países en los que circulan un importante número de turistas, pero también algunas personas que intentan trasladar de un lugar a otro desde productos como carne, de alto valor e incluso droga; sin embargo, no en todos los casos las sospechas de las autoridades terminan con la captura de algún criminal y así lo demostró una joven tiktoker hace unos días.

Se trata de la usuaria Dany Torres, quien a través de su perfil de TikTok compartió un video contando a detalle cómo una diadema de cristales preciosos la llevó a tener su propio episodio en "Alerta Aeropuerto" y que muy al estilo de lo que se ve en las pantallas, un gran equipo de seguridad la retuvo por varios minutos para revisar su maleta y encontrar lo que supuestamente era un arma peligrosa.

Tras ser separada del resto de personas en el aeropuerto, le retuvieron su pasaporte. (Foto: TikTok @danytorresmiau)

Joven cuenta que su diadema la llevó a tener un episodio en "Alerta Aeropuerto"

Hace unos días la joven compartió un video explicando que una bonita diadema de tendencia con mucho volumen y cristales incrustados "fue la culpable de que yo tuviera mi propio capítulo de Alerta Aeropuerto". Según explicó, aunque sabía que no era ninguna criminal ni estaba haciendo nada malo, se puso muy nerviosa e incluso temió por su vida.

"Temí por mi vida porque hasta mi pasaporte me quitaron", dijo.

En su video, la tiktoker expresó que venía de regreso desde Nueva York y aunque pasó los primeros filtros de seguridad sin ningún problema, el caos vino minutos después. Pues mientras estaba a punto de abordar, vio pasar a dos policías corriendo mientras buscaban a alguien, pero nunca se imaginó que ella sería el objetivo de las autoridades, quienes rápidamente la identificaron por su maleta de color rosa mexicano.

"Llegaron (las autoridades), me agarraron de los brazos y me dijeron: '¿nos puedes acompañar?' En realidad no les pude decir que no. Me escoltaron hasta un cuartito y me dijeron que tenían que hacer una segunda inspección porque habían encontrado algo en los rayos X", explicó.

Al final le armaron de nuevo su equipaje. (Foto: TikTok @danytorresmiau)

Aunque Dany Torres afirmó estar tranquila porque ella misma había hecho su maleta, los policías estaban muy asustados porque en las tomas capturadas por los rayos X del aeropuerto aparecía que en su maleta, ella traía un "arma metálica filosa". Ante ello, la joven empezó a dudar hasta de sí misma o de si en algún descuido le pudieron haber metido algo.

"Empezaron a abrir la maleta como muy cautelosos y había mucha gente alrededor y yo nada más estaba así parada como esperando qué va a pasar. Empezaron a sacar mi ropa, todas mis cosas y de repente como que dijeron 'creo que ya la sentí'. Abrió mi cosmetiquera y gritó: '¡ya lo encontré!' Y yo por un momento dije: 'ya, algo me metieron, me van a deportar, me van a arrestar'", señaló.

Sin embargo, la tiktoker continuó contando su historia para explicar que la supuesta arma era su diadema y que "por alguna razón" en los rayos X, los cristales parecían afilados y como un garfio. Finalmente, indicó que cuando las autoridades vieron que era una pieza de belleza, respiraron y le pidieron disculpas por el incómodo momento.