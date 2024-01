Cuauhtémoc Blanco cumple 51 años: así fue el día que marcó un hat trick pese a estar amenazado de muerte

Este miércoles 17 de enero Cuauhtémoc Blanco se encuentra de manteles largos debido a que está celebrando su cumpleaños número 51 y para unirnos a los festejos en esta ocasión recordaremos uno de los capítulos más peligrosos que vivió durante su gloriosa etapa como futbolista pues te contaremos cómo fue la ocasión en la que marcó un hat trick pese a estar amenazado de muerte.

Esta historia que tiene como protagonista a Cuauhtémoc Blanco se desarrolló en el lejano año del 2000, en aquel entonces el 10 americanista tenía 27 años de edad y se encontraba atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera pues bajo su mando “Las Águilas” tuvieron un gran desempeñó tanto en la liga local como en la Copa Libertadores y es precisamente en este último certamen donde “El Cuau” fue amenazado de muerte.

Cuauhtémoc Blanco es considerado como el máximo ídolo del americanismo. Foto: Mexsport

La Copa Libertadores del 2000 fue uno de los torneos más destacados en toda la carrera de Cuauhtémoc Blanco pues dio una muestra de sus capacidades futbolísticas al marcar 9 goles en tan solo 12 partidos, además, bajo su mando logró llevar al club amarillo a la instancia de las semifinales donde de manera dramática cayeron ante Boca Juniors.

Cuauhtémoc Blanco se ganó el odio de una afición por sus goles

Este desafortunado episodio ocurrió en la instancia de los octavos de final, cuando el América de México se midió ante el América de Cali y en el primer juego el club propiedad de Emilio Azcárraga venció en el Estadio Azteca a los colombianos por marcador de 2-1, incluyendo un gol de Cuauhtémoc Blanco, quien al finalizar el encuentro se ganó el odio de sus rivales y desde las gradas se lo hicieron saber.

Para el juego de vuelta, el cual, se realizó en Bogotá, Cuauhtémoc Blanco figuraba como el enemigo público número uno de la referida ciudad colombiana y la pasión se desbordó tanto que el futbolista mexicano recibió múltiples amenazas de muerte pues no querían que se presentara a jugar, no obstante, el máximo ídolo americanista no se dejó intimidar y se presentó a cumplir con su trabajo pese a las recomendaciones de seguridad.

Una vez iniciado el juego, Cuauhtémoc Blanco, se olvidó del ambiente tan hostil que lo rodeaba y dio una magistral cátedra de futbol pues él mismo se encargó de marcar los tres goles con los que su equipo se impuso en el marcador y tras este acto de valentía se dice que algunos de sus rivales incluso le aplaudieron desde las gradas, por lo que el ambiente se relajó y las cosas no pasaron a mayores.

Esta hazaña de "El Temo" sigue siendo recordada entre el americanismo. Foto: Mexsport

Como se dijo antes, tras este encuentro, América siguió avanzando y en la siguiente fase dio cuenta del Bolivar de Bolivia y en semifinales cayó ante el Boca Juniors, no obstante, esta memorable actuación de Cuauhtémoc Blanco en la Copa Libertadores le valió ser fichado por el Valladolid de España, club en el que pudo internacionalizar su carrera.