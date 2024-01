Las primeras horas de Cruz Azul en su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes: entre el enojo, la nostalgia y dudas

Es una noche nublada de invierno al sur de la Ciudad de México, bajo de la estación del Metrobús "Ciudad de los Deportes" y el sonido de un tambor, acompañado de cánticos futboleros, captura mi atención con dirección hacia un recinto que este sábado vuelve abrir sus puertas a miles de aficionados enfundados en su camiseta del Cruz Azul, equipo que debutará en el Clausura 2024 ante los Tuzos del Pachuca.

Una pareja deambula entre la multitud que se reúne en el ahora conocido "Estadio Ciudad de los Deportes", ambos se destacan por no llevar ningún distintivo deportivo. Ella acelera el paso, ya quiere llegar a su casa ubicada en la Colonia del Valle, él se detiene y le toma una fotografía a la hinchada que comienza a alentar a su equipo. "Yo… soy celeste, es un sentimiento… que no morirá", se escucha nuevamente en las calles de la Benito Juárez.

Ambos me comentan que no tienen ningún problema con que el Cruz Azul regrese a la zona, "la gente tiene el derecho a divertirse, nos llamó mucho la atención como bailan y cantan, por eso nos detuvimos". Él se sincera, "si las autoridades no lo organizan correctamente, esto se va a volver un desmadre, se va a saturar de gente, puede haber un accidente". Se despiden y desaparecen entre los pasillos celestes que se han formado con los puestos de comerciantes, donde puedes encontrar playeras, banderas, sombreros y tenis.

El último partido del conjunto celeste en el recinto anteriormente conocido como "Estadio Azul" fue en 2018, cuando vencieron 2-0 a Monarcas Morelia. Ese es el último recuerdo que tiene Lizbeth Hernández, una fanatica que desde hace 20 años apoya a la Máquina gracias a su madre María Dolores, mujer originaria de Veracruz, quien le heredó esa pasión por el Cruz Azul.

"Gracias a mi madre estoy aquí, volver a pisar el Estadio Azul me llena de mucha nostalgia, recordar todos los triunfos de la que siempre fue nuestra casa, viajé mucho para volvér a ver a mi equipo, espero que no me decepcionen", señala en entrevista con El Heraldo Digital

Lizbeth viajó desde la ciudad de Xalapa para disfrutar del encuentro, calcula que gastó alrededor de 3 mil 500 pesos para disfrutar la experiencia completa. Desde sus boletos con un costo de mil 200, hasta la playera en mil 400 y las "chelas" que están hasta en 200 pesos. "El Cruz Azul lo vale, lo vale todo, es mi vida", concluye.

En la misma calle de Indiana, a unos metros, también platico con Israel Guillermo, de 34 años, un fanático que se traslado de Ecatepec, en el Estado de México, para volver a gritar los goles del Cruz Azul. "Nunca debimos de salir de aquí, este estadio es nuestra casa, por eso está lleno, hoy todos queremos recordar los viejos tiempos", detalla.

A un día de que comience el Torneo Clausura 2024, las instalaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, continúan sin ser terminadas

Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del portero colombiano Kevin Mier, el uruguayo Camilo Cándido y los argentinos Lorenzo Faravell y Gonzalo Piovi, así como del nuevo técnico Martín Anselmi, Israel se muestra ilusionado y considera que el equipo está para llegar a las finales y dispustar el campeonato.

Comerciantes denuncian altos costos en el derecho de piso

El enojo y desesperación también se hace presente en el antiguo "Estadio Azul", cientos de fanáticos comienzan a chiflar y mentar la madre, señal de que los policías no se dan abasto para acomodar a la gente. "Y es que como los asientos no están numerados, esto será un desmadre, es como vayas llegando", me dice un vendedor de tacos de canasta.

Mientras cientos de fanáticos tratan de entrar al recinto, otros buscan señal de teléfono a los alrededores, esto con el objetivo de descargar su FAN ID, un documento de identificación de gran importancia en el futbol mexicano, ya que será requerido por las autoridades de seguridad donde se lleve acabo determinado partido. Si no lo consigues, simplemente no entras.

Fanáticos gastaron hasta mil 500 pesos en una entrada para Cruz Azul

Foto: Cuartoscuro

Comerciantes a los alrededores del Estadio de los Deportes, que prefirieron omitir su identidad para evitar represalias, comentaron a los micrófonos del Heraldo Digital que las cuotas para vender a los alrededores del recinto son excesivamente caras. "Por los 4 torneos que estará el Cruz Azul en esta nueva etapa, nos están cobrando 15 mil pesos, más un pago de 500 pesos por las ventas del día", revelan.

Los comerciantes celebran que el fútbol de Primera División haya regresado a la Benito Juárez, sin embargo, piden que se regule lo del derecho de piso, ya que representa un duro golpe a su economía local. "Yo lo voy a pensar si seguiré aquí vendiendo, son demasiado altos los precios de la renta de piso, alrededor de 2 mil 500 pesos al mes por los eventos, ya sea con Cruz Azul o América", comenta.

Se espera que el América, actual campeón, también juegue en la Benito Juárez

Foto: Cuartoscuro

Las calles poco a poco se vacían y los fanáticos comienzan a gritar las llegadas de su equipo al arco rival. Ya veremos que sucede, por lo mientras el Cruz Azul regresa a casa tras 5 años de ausencia. La noche será larga en Insurgentes.