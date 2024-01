Extraña nube con forma de ovni sorprende a los chilangos, ¿significa un mal augurio?

La tarde de este miércoles 10 de enero el cielo registró una nube muy extraña de una forma elíptica, similar a un ovni, con un centro que parecía abultado. El fenómeno llamó la atención pues coincidió con el atardecer de modo que el juego de colores con ese forma tan extraña llamaron la atención de los chilangos quienes se preguntaron qué era esa nube tan rara.

¿Por qué se forman nubes raras en el cielo?

Dependiendo de la zona se veía de colores diferentes. Foto: X @don_helecho

Muchas personas empezaron a cuestionarse si esa forma tan extraña en el cielo significaba el presagio de algo malo. La realidad es que no tiene nada qué ver con el mal, es un fenómeno que se conoce como nubes lenticulares y, ¿eso qué es? Pues que se trata de nubes estacionarias que casi no se mueven por lo que parece que están estáticas y aunque no lo parezca, son más comunes de lo que pensamos.

Cabe aclarar que no tienen nada que ver con un ovni, sólo tienen una forma de lente convergente que les da ese aspecto de ovni, pero son espectaculares a la vista y dependiendo de la hora del día es que su belleza es mayor. Uno de los factores climáticos que favorece la formación de las nubes lenticulares es que haya una situación de inversión térmica, en la que el aire está estratificado en capas.

Es decir que se forman por el choque de dos corrientes de aire, uno más caliente que otro, entonces esa masa de aire se condensa y da paso a la formación de estas nubes. Es común que se formen en zonas montañosas, cómo es el Valle de México. De acuerdo con el sitio especializado en meteorología orondanatura.com para la aparición de este tipo de nubes es necesario que exista una "situación de inversión térmica previa, en la que la atmósfera está estratificada y los movimientos de aire verticales están inhibidos. En esta última situación, se favorece que las corrientes de aire sean horizontales a sotavento de la cordillera".

En términos más sencillos las corrientes de aire intentan descender, pero no logran hacerlo y la nube queda atrapada entre esos flujos de aire, lo que le va dando la forma