Conoce la nueva estafa digital del "paquete retenido", puedes perder mucho dinero y hasta tu identidad

Las estafas por SMS y estafas digitales son formas de fraude cibernético que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas. Estos delitos pueden afectar a las personas a nivel financiero y emocional, por lo que es importante conocerlos y prevenirlos. En las últimas semanas ha comenzado a popularizarse un nuevo fraude digital, por medio de un mensaje de texto que asegura que recibirás un paquete pero que fue retenido por las autoridades aduanales y requieren un cobro para liberarlo.

Siempre duda de los correos o menajes que te pidan datos personales o privados. Foto: Freepik.

De acuerdo con la Condusef, algunas de las estafas digitales más comunes en México son el phishing, el call spoofing, los sorteos o premios falsos, y el robo de cuentas. Estas técnicas consisten en engañar a las víctimas para que compartan su información personal o financiera con los ciberdelincuentes, que luego la utilizan para realizar compras, solicitar créditos, transferir dinero o infectar los dispositivos con software malicioso.

¿En qué consiste la nueva estafa vía SMS?

Muchas personas han reportado haber recibido un mensaje que dice: “Por falta de dirección de entrega, su encomienda está en retención, por favor introduzca su nueva dirección” o algún texto similar respecto a que no se puede entregar lo que esperas recibir. Sin embargo, el texto viene con faltas de ortografía o gramática.

Al entrar al sitio, te manda a un portal muy similar al de las autoridades mexicanas, en el cual te pide que ingreses datos personales e incluso los números de tu tarjeta de crédito. La cuenta de TikTok “No es brujería, es tecnología” mostró cómo es que está hecha la página y da cuenta de cómo está diseñada para guardar todo lo que se escribana en ella, sin necesidad de que les des en “enviar”.

¿Cómo evitar caer en la nueva estafa vía SMS?

Para evitar ser estafado en internet, se recomienda seguir algunas medidas de prevención, como no abrir correos, archivos o enlaces sospechosos; verificar el origen de los mensajes enviados por supuestas instituciones bancarias y no entregar los datos personales o financieros por teléfono o internet cuando no se haya iniciado una operación.

Siempre confirma por tu cuenta la situación que se te expuso. Foto: Freepik.

Correos de México sí puede llegar a retener algún paquete que hayas importado, pero nunca pide el cobro en línea, sino que te hace llegar una papeleta en tu casa con los motivos y los detalles de qué tienes que hacer. Lo mejor en estos casos, es comunicarte tú la empresa de paquetería para comprobar si hay algún problema con tu paquete.

