Un nuevo fraude de WhatsApp pone en riesgo tu cartera, así puedes identificarlo

Uno de los delitos que se ha hecho más común, son los fraudes por ofertas de empleo en línea en el territorio mexicano, pero han sido más recurrentes en la Ciudad de México. Ante esto, Edmundo Daniel Silva, policía segundo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, explicó que este tipo de estafa ha existido desde hace un tiempo, en el que ofrecían empleo en supuestas empresas falsas, como sitios de mercadeo, alguna compañia de gran renombre; sin embargo, todo era montado en el que les pedían un anticipo en efectivo para completar el trámite.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H, el policía adscrito a la SSC-CDMX indicó que hoy en día se ha empleado una nueva modalidad de oferta de empleo que es totalmente un fraude, en el a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, llegan mensajes en el que invitan a ver contenido, de canales o de influencers y al darle seguir o ver ese contenido les pagarán a las víctimas por hacer esas "tareas".

Fraude por WhatsApp Foto: @LadySuzelle

Destacó que las supuestas ofertas laborales prometen pagar desde 20 hasta los 100 pesos, siendo este un monto muy atractivo por una tarea muy sencilla, con la finalidad de que la víctima se enganche a querer ganar más, ya que esos depósitos sí son efectuados por los ciberdelincuentes, pero cuando la persona quiere ganar más, se le pide un depósito muy alto con la promesa de que es una inversión.

¿Cómo saber si estas ofertas de empleo son un fraude?

Daniel Silva invitó a la ciudadanía a buscar la información de cualquier tipo de mensaje que les llegue a sus aplicaciones, el nombre de la supuesta empresa y buscar información. El agente de seguridad señaló que estas empresas falsas no tienen información, ya que son supuestas compañías de marketing, empresas con nombre serie siendo este el primer gancho. Segundo, indicó, es realizar no realizar pagos anticipados, ya que para laborar no es necesario hacer pagos por trabajar.

A través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, recordó a la ciudadanía no dar datos personales, ya que este es un gran riesgo debido a que pueden ser víctimas de suplantación de identidad al momento de proporcionar información como el CURP o RFC, entre otros.

Denuncian en redes fraude en apps de mensajería Foto: Twitter @CarlosCuerna

Foto: Twitter @CarlosCuerna

Otra llamada de advertencia, dijo, es cuando no existe ninguna entrevista presencial de por medio y la comunicación es solo a través de una aplicación de mensajería instantánea o a través de una red social.

¿Cuál es el modus operandi de estas empresas falsas?

Silva explicó que el modo más común que existe desde hace años, es el esquema piramidal, en el que existen niveles y por ende existen una supuesta ganancia.

Nueva forma de operar de los ciberdelincuentes a través de redes Foto: Especial

Pidió sospechar inmediatamente de una oferta de trabajo en el que piden ver contenido de una persona y que pagarán por ello y rechazarlo, ya que ninguna empresa o persona paga por realizar este tipo de trabajos.

¿Como detectó la SSC-CDMX este fraude?

El área de Monitoreo y Patrullaje de la SSC-CDMX se dedica a estar patrullando de manera virtual en lo que es la fuente pública de internet y gracias a esto y a la colaboración de la ciudadanía, se han presentado estos reportes de estas empresas.

El agente explicó que en los últimos meses se han tenido cerca de 20 reportes de este delito, pero la policía capitalina quiere de manera preventiva evitar que haya este pico de víctimas en la Ciudad de México.

DRV