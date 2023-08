Joven compra celular por internet y recibe un artefacto explosivo que puso en alerta a la Sedena

Hacer compras por internet es una ventaja para cientos de personas, no obstante, los productos no siempre llegan como sus destinatarios esperan. Una situación así vivió un joven originario de León, Guanajuato, luego de que compró un teléfono celular a través de la aplicación Mercado Libre y le llegó un artefacto explosivo. Los hechos fueron denunciados por la víctima a través de sus redes sociales, donde advirtió a otros internautas para que no sean víctimas de estafas.

Según el testimonio del joven, el pasado fin de semana él compró un teléfono celular por la aplicación de compras. El paquete llegó a su domicilio el pasado lunes 21 de agosto y su madre fue quien lo recibió. La mujer dejó la caja sobre un mueble hasta que él regresó a su casa durante la noche. Al abrir la caja el joven se llevó una terrible sorpresa, ya que en su interior había un artefacto explosivo.

La madre del joven recibió el paquete sin saber sobre su contenido. Foto: especial.

Aseguran granada en una casa de León, Guanajuato

Al darse cuenta de lo que contenía la caja, el joven dio aviso a las autoridades y a su domicilio arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes aseguraron la granada y confirmaron que el percance fue reportado en un domicilio de la comunidad de Duarte, en León, Guanajuato. Hasta ahora, no hay personas detenidas por estos hechos y se desconoce quién envió un explosivo en lugar de un teléfono celular.

El joven compartió su experiencia en redes sociales, donde advirtió a otros internautas sobre los peligros de comprar en internet. El hombre aseguró que la compra la realizó en una aplicación “segura”, pero aún así recibió un objeto peligroso y que no había pedido. Elementos de la policía y de la Sedena confirmaron que ya se realizan investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la persona que envió una granada por paquetería.

El joven compartió su testimonio en redes para advertir a otros usuarios. Foto: redes sociales.

¿Cómo evitar estafas en compras por internet?

Existe una serie de recomendaciones para que los usuarios no resulten estafados en redes sociales. Las autoridades aconsejan lo siguiente:

Lee reseñas y busca opiniones en redes sociales.

Revisa que sí puedes hablar directamente con el vendedor.

Investiga y compara los precios.

Verifica que el negocio o el vendedor mantengan activos sus canales de comunicación.

Revisa que cuenten con las políticas de devolución.

