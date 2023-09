Política en México: la crisis de los partidos políticos rumbo a las elecciones de 2024

La política mexicana tiene su complejidad, y cada periodo de elecciones, la sociedad se ve envuelta en un sinfín de productos políticos que inundan las calles, la radio, la televisión y el internet. Y aunque el proceso electoral todavía no comienza, estamos siendo testigos de procesos internos por parte de varias filas políticas que se están preparando para la carrera presidencial de 2024.

Ante estas precampañas los ciudadanos no están completamente de acuerdo, naturalmente han llegado a un hartazgo en el que las promesas que realizan los candidatos realmente no son cumplidas, y eso ha llevado que los mexicanos detesten la política, desafortunadamente es algo que no puede sustraerse. Por este motivo en el podcast La Pinche Complejidad, conducido por el escritor Nicolás Alvarado, se dialoga acerca de la política mexicana y lo que sucede con sus militantes, en esta ocasión recibe al columnista Diego Petersen para intercambiar ideas al respecto, a continuación presentamos algunos de los puntos más relevantes.

La sociedad y su problema con la política

¿Cuál es el descontento por parte de la ciudadanía? la realidad es que existen motivos de sobra para desconfiar y molestarse con la clase política mexicana, existe una frustración por parte de las personas al darse cuenta que hay una deficiencia en la administración pública, la rendición de cuentas, articulación de consensos o la separación de poderes.

Escucha La Pinche Complejidad y descubre la complejización detrás de la política en México.

Periodo de “precampañas” en México

A partir de las precampañas se puede percibir la polarización en la que está la población, esto nos hace cuestionarnos si realmente existe una verdadera regularización que sancione estas prácticas, pues las dos principales fuerzas políticas del país están violando la ley, y su proceso de elección comienza a normalizar la ilegalidad.

La situación no es la misma que la de hace seis años, los partidos políticos cambian constantemente sus técnicas de simpatía para obtener votos, ¿esto es algo bueno o malo? Incluso parece que la democracia ni siquiera existe dentro de la misma militancia, motivo por el cual podemos pensar en la posibilidad de que el país atraviesa por una época de crisis política que no sabemos si va a mejorar, o empeorar.