Él es "Pinto", el perrito que se mantuvo junto a su dueño luego de que murió de un infarto

La historia de “Pinto” ha conmovido las redes sociales, y es que el perrito permaneció junto a su dueño, Don Carolino, en todo momento luego de que éste falleciera de un infarto mientras recorría las calles en su triciclo. El abuelito era un conocido poeta y recolector mexicano, por ello, la gente no dudó en acercarse al lomito para consolarlo y acariciarlo.

Don Carolino falleció el pasado viernes 1 de septiembre mientras transitaba en las calles del centro de Aguascalientes, señalaron medios locales. La causa fue un infarto y aunque al lugar llegaron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, no pudieron hacer nada para salvarlo. El perrito lo acompañaba, igual que todos los días, y estuvo junto a él hasta que se llevaron el cuerpo.

El hombre de la tercera edad se convirtió en una personalidad de la entidad, pues paseaba junto a su perrito “Pinto” recolectando botellas de plástico y cartón. También escribía poemas que enmarcaba y mostraba a sus vecinos, un talento por el que ganó fama en la comunidad y pronto se ganó el cariño de la gente.

Uno de sus hijos dijo en entrevista para ABC Noticias que Don Carolino era originario de Veracruz, pero llegó a Aguascalientes hace más de 20 años y agradeció a la gente que no dudó en ayudarlo con dinero, ropa o comida. Detalló que su padre ya tenía algunos problemas de salud antes de fallecer de un infarto.

Era tal el cariño de Don Carolino por su mascota que le escribió un poema que recitó en entrevista para El Heraldo Aguascalientes:

"Me siento muy orgulloso de tener un amigo muy fiel, manejando mi triciclo siempre acompañado con él (…) Mi perrito el pinto, él no sabe de pobrezas, ni lo que vale el canijo dinero, ese mi perrito el pinto, mi querido y fiel compañero. Llueve o truene, él me acompaña, haga frío o haga calor porque en esta triste vida solitos quedamos los dos. Cuando Dios me quite la vida quiero llevarme a mi amigo, no quiero dejarlo solo, quiero que se vaya conmigo”.