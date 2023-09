Horóscopos del mes de octubre: signos que tendrán más éxito, dinero y salud

El mes de octubre trae consigo el inicio de la temporada de eclipses, pues durante el décimo mes del 2023 ocurrirán dos fenómenos uno de Sol y otro de Luna que traerán energía de renovación para todos los signos del zodiaco, por lo que es el momento perfecto para poner fin a los asuntos pendientes y dar un paso hacia aquellos proyectos que queremos concretar en la recta final de este año.

La astróloga española Esperanza Gracia nos tiene las mejores predicciones de los horóscopos del mes de octubre para todos los signos del zodiaco, habrá algunos que tengan más suerte en el amor, mientras que otros consolidarán los proyectos laborales por los que han estado trabajando de manera constante.

Los eclipses ayudan a cerrar ciclos e iniciar nuevas etapas de vida. Foto: Pixabay

Así será la suerte de los signos del zodiaco en el mes de octubre

Las predicciones de los horóscopos para el mes de octubre te revelan algunos aspectos de lo todo lo que los astros tienen preparado para ti en este periodo que viene cargado de mucha energía.

Géminis

Aprenderás cosas nuevas que te ayudarán a encontrar aquello que llevas meses buscando. En cada momento sabrás los pasos que debes dar para alcanzar lo que quieres.

Libra

El Sol en tu signo despeja de trabas tu camino y te pone la suerte frente a tu cara gracias al eclipse de Sol en tu signo el día 14 y se pondrá a prueba tu capacidad de reacción.

Acuario

¿Te has puesto a pensar en todo lo que has conseguido en estos meses? Nunca te has rendido ante los inconvenientes y sabrás sortear los obstáculos que aparecen en tu vida.

Te quedan muchos retos que afrontar y muchos retos que cumplir. Júpiter te protege y todo será perfecto, sabes que cuando quieres algo pones tanta fuerza que lo consigues.

Virgo

Desaparecen los momentos inquietantes que venías arrastrando. Vas a tener muchas oportunidades para poder conseguir lo que llevas tiempo persiguiendo. Todas las miradas estarán puestas en ti, aprovecha para conseguir lo que deseas.

Capricornio

Es hora de que se te de tu sitio y todos aprendan que cuando te propones algo lo consigues. Hay alguien que está deseando que tú le devuelvas una sonrisa.

Aunque has pasado por momentos muy difíciles este mes mirarás por ti y nada podrá eclipsar tus emociones.

Leo

Las tristezas que has venido arrastrando se van y volverás a tener una sonrisa. Octubre es un mes lleno de oportunidades.

Sagitario

Hay muchas cosas que te podrías quedar callado, y aun así la gente te perdona tus posibles salidas de tono.

Estás en una etapa con la sensibilidad a flor de pie, date todos los placeres y caprichos que quieras.

Escorpio

Queda poco tiempo para que cierres ciclos de tu vida que no te dejan avanzar.

Piscis

Es el momento de desconectar de esos temas del pasado que te están torturando.

