Descubre si hay cámaras ocultas en hotel donde te hospedas con este simple pero efectivo truco

Una de las preocupaciones más recurrentes que enfrentan las personas que rentan una habitación de hotel es la de saber si hay cámaras ocultas con las que se pueda vulnerar su privacidad, sin embargo, esto ya no debe representar un problema pues existe un truco fácil y sencillo que te puede salvar de pasar un mal rato, por lo que en esta ocasión te diremos cómo es que puedes descubrir la presencia de cámaras espía.

El tema de las cámaras ocultas en hoteles se volvió a poner en el centro de la conversación debido a que durante las últimas semanas han circulado en redes sociales distintos videos en los que se exhibe cómo es que se vigila a los huéspedes a través de cámaras espía, incluso, en algunos casos, además de estas cámaras también han encontrado pasadizos y habitaciones secretas que además de ser sumamente tenebrosos podrían prestarse para la comisión de distintos delitos.

Como era de esperarse, estas imágenes generaron todo tipo de reacciones en redes sociales donde algunos usuarios contaron verdaderas historias de terror que se detonaron al descubrir que su privacidad había sido vulnerada y ante ello también se compartieron algunas medidas que se deben tomar para evitar ser víctima de estos actos, por lo que a continuación te decimos cómo puedes saber si estás siendo grabado cuando te encuentres en una habitación de hotel.

Así puedes descubrir cámaras ocultas en una habitación de hotel

El encargado de dar a conocer este sensible pero infalible truco para descubrir cámaras oculta en las habitaciones de hotel fue el creador de contenido que se identifica como “Peri Hernández”, quien a través de un video difundido a través de su perfil oficial de TikTok explicó que todas las cámaras emiten luz infrarroja, la cual, no es perceptible al ojo humano a simple vista, no obstante, refiere que dicha radiación electromagnética sí es percibida por las cámaras de un celular, por lo que este elemento será lo único que necesitarás para saber si tu intimidad está siendo vulnerada.

Para hacer mucho más fácil esta tarea, el creador de contenido recomienda apagar completamente las luces de la habitación que se pretende revisar y una vez que se esté a oscuras se debe hacer un recorrido con la cámara del celular por toda la pieza para descubrir algún destello de luz infrarroja que indique la presencia de alguna cámara.

¿Qué hacer en caso de encontrar una cámara oculta?

En caso de detectar una cámara oculta en la habitación de tu hotel lo primero que debes hacer es levantar evidencia puedes hacerlo a través de fotos o videos, posteriormente podrías consultar la situación con el personal a cargo del lugar, podría haber una explicación válida detrás de ello, en caso de que no la haya se recomienda pedir un cambio de habitación y de ser necesario la cancelación del servicio, además, puedes denunciar el caso ante las autoridades para que se abra una investigación a fondo pues se podría estar incurriendo en un delito.

