Una enorme cucaracha se pasea en la vitrina de comida de Starbucks y aterroriza a clientes | VIDEO

Un usuario de redes sociales compartió en su cuenta de TikTok cómo una cucaracha y otros insectos estaban sobre la comida del Starbucks. Las imágenes se hicieron virales, por lo que inmediatamente muchos internautas comenzaron a comentar sobre la higiene que deben de tener este tipo de establecimientos, asimismo, resaltaron los costos de los alimentos y bebidas que se venden en este lugar, por lo que exhibieron que limpien mejor.

Esta cafetería es muy popular a nivel internacional debido a que muchos gustan de los sabores de sus bebidas, así como de la experiencia de estar en el establecimiento. Sin bien, los precios son más elevados que en otros establecimientos, hay varias personas que los prefieren, por lo que el video de la cucaracha caminado por sus alimentos ha causado mucho escándalo entre los usuarios de internet, quienes desaprueban que este sucio.

El usuario fue al l Starbucks de una plaza TikTok @giovaniczares

¿Hay cucarachas en el Starbucks?

De acuerdo al usuario, @giovaniczares, fue al Starbucks que se encuentra en Plaza Ubika Universidad, en la Avenida Universidad Poniente en la ciudad de Querétaro, y observó que había algunos insectos caminado por la comida que está exhibida en la vitrina del establecimiento. El internauta hizo una pequeña grabación en la que se puede ver cómo una cucaracha está encima de "Croissant con pechuga y queso”.

Como si esto fuera poco, después se alcanza ver a otro insecto un poco más al fondo, y juntos, por algún motivo, comienzan a correr hasta esconderse entre los alimentos. El sujeto colocó un subtítulo con las palabras "Chimenes y cucarachas en los Croissant", dejando ver cómo los animales se mueven por todo el mueble, en el que se muestra el menú que est´ña a disposición de los comensales.

Una cucaracha en el pan TikTok @giovaniczares

En tanto, el video comenzó a hacerse viral, por lo que está a punto de alcanzar las 500 mil reproducciones, además tiene varios comentarios en donde destacan: "pero la gente se siente en la nubes cuando compra en Starbucks será k la cucaracha les da alas para volar", "pero la comida de exhibición no se come o si además nunca he pedido nada qué no sea café", "Lo bueno es que esos no los venden. Son los de muestra.. espero", "Esas no son cualquier cucaracha son de Starbucks, esas cucarachas son de clase alta".

