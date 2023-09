Laura Glover mujer trans y activista, víctima de transfobia por parte del personal de la Cineteca Nacional

Hace unos días la activista Laura Glover sufrió un acto de transfobia por parte del personal de la Cineteca Nacional, ya que al querer hacer uso de los sanitarios, dos policías le impidieron entrar. Se han suscitado muchas discusiones alrededor de esta situación, y la que menos relevancia tiene es la de cuestionar si las mujeres trans son mujeres, eso debería ser una pregunta superada, especialmente porque en la Ciudad de México y otras dos entidades, por ley, un ciudadano puede decidir su género y estar adscrito a él.

Respecto a este tema, el escritor Nicolás Alvarado habla sobre la comunidad trans y las problemáticas que enfrentan las disidencias. Escucha su podcast La pinche complejidad, y conoce más sobre esta cuestión.

Baños sin género, ¿una solución?

Al ser un tema sensible para algunos que no aceptan que personas trans usen los mismos sanitarios, se han buscado opciones; uno de ellos fue el baño sin género, que ha sido creado con el propósito de que personas trans lo usen sin ningún problema.

Al ser un asunto de inclusión, estos sanitarios no solo van dirigidos para trans, también para quienes han tenido dificultades al usar un baño, por ejemplo, personas con discapacidad, o madres y padres que no encuentran fácilmente un lugar para cambiar a sus hijos. Sin embargo esto no soluciona del todo la problemática, pues la discriminación y el rechazo permanece hacía esta comunidad.

¿Es peligroso qué las personas trans usen los mismos baños ?

¿Hay pruebas de qué aumente el abuso sexual hacía las mujeres y las infancias con las mujeres trans? Dichas acusaciones son falsas, es un argumento que resulta viejo, y refleja la segregación. En cambio, sí está comprobado que las mujeres trans en baños de hombres tienen más probabilidad de sufrir discriminación, acoso y abuso sexual.

Soluciones para una verdadera inclusión

Los legisladores deben trabajar en políticas que consideren e incluyan a las personas que representan, entender la vida pública y construir ciudadanía a través de ella. Resulta inequívoco pensar particularmente en los baños de la Cineteca Nacional, y no en todos los espacios abierto al público, este solo es un caso de muchos otros que se han dado.