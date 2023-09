"Es un mentiroso": Jaime Maussan se pelea a gritos en plena entrevista, así fue el momento

Jaime Maussan, el más importante investigador del fenómeno OVNI y extraterrestre en México, presentó un par de fósiles "no humanos" en la Cámara de Diputados, exponiéndose a una serie de críticas porque supuestamente se trata de piezas que ya fueron confirmadas como falsas por las autoridades peruanas, donde fueron encontradas. Esta discusión lo llevó a dar una entrevista con un medio internacional donde terminó peleando a gritos.

El periodista con varios años de experiencia fue invitado por los legisladores a la Audiencia Pública Fenómenos Anómalos No Identificados, donde presentó un par de "momias" que tienen hasta mil años de antigüedad, según el propio Maussan. Éstos fueron encontrados hace seis años en una mina de diatomea en la ciudad de Cusco.

Para hablar de ello, y de las investigaciones que ha desarrollado alrededor de los mismos, Jaime Maussan ofreció una entrevista para el medio peruano Canal N, con el periodista Fernando Llanos. las cosas comenzaron a subir de volumen cuando se lanzaron acusaciones en contra del investigador.

El conductor del programa le aseguró que se trataba de piezas prehispánicas de Perú, por lo que sustraerlas podría ser considerado como un delito en ese país, y fue el momento en que comenzó con los gritos, y el mexicano pidió que se proceda como es debido en su contra, si es que hizo algo ilegal.

Maussan asegura que no fue él quien sacó esas piezas de Perú, pero también reveló que su fuente le pidió mantener la información en secreto, por lo que en su carácter de periodista, no puede romper con esa solicitud, y seguirá guardando el nombre o la ubicación de quien se denomine dueño de las "momias".

Luego siguieron subiendo el volumen, al grado de llegar a llamarse mentirosos mutuamente. El periodista peruano piensa que se trata de una prueba completamente desmentira en su país, mientras que Maussan confirma que tienen pruebas de ADN concluyentes, y no se puede desmentir porque se trata de una prueba determinante, y porque son cuerpos que no han sido tocados en Perú.

"Diga la verdad, ya no digan mentiras. Yo no dije que eran extraterrestres, usted lo está diciendo. dIje yo pensaba, no lo afirmo, no lo puedo demostrar. Lo que puedo demostrar es la investigación científica que tenemos y ustedes quieren ignorar. ¿El ADN no le parece una investigación científica? Es la reina de todas las pruebas, compañero. Lo sustento con el ADN. Ustedes no han hecho la misma prueba. No han hecho nada. No han tocado estos cuerpos. Es usted un mentiroso".