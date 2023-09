Jaime Maussan: conoce al hombre que lo apasionó en el tema OVNI y lo catapultó a la fama

El periodista y conductor Jaime Maussan se encuentra en el ojo público luego de que presentara ante la Cámara de Diputados restos de seres "no humanos" que fueron rescatados de una mina en Perú en el año 2017. El polémico investigador pidió durante la primera audiencia la legislación para el reconocimiento de objetos voladores no identificados (OVNIS) al argumentar que se deben tener condiciones de seguridad y reformar la Ley de Protección del Espacio Aéreo.

Durante muchos años Maussan ha defendido sus ideas, investigaciones y descubrimientos, y ante los que deciden no creer les aseguró que los restos presentados no eran momias. Aunque siempre existirá la pregunta ¿Cómo empezó la pasión de Don Jaime por los objetos no identificados?

Presentó está tarde los que el aseguro es un cuerpo de un ser de otro planeta

Foto: Cuartoscuro

¿Quién inspiró a Jaime Maussan?

El nombre del responsable es Eduard Albert Meier, nacido en Suiza en el año 1937. Este famoso personaje fue fundador de la comunidad FIGU en 1975. Aquel investigador ha asegurado que ha mantenido comunicación con una civilización denominada Pléyades.

Y no todo fue palabras con Meier ya que debido a su oficio como agricultor tuvo la experiencia de documentar naves y objetos no identificados, incluso se atrevió a decir que la civilización humano si no cambiaba su forma de ser iría rumbo a la autodestrucción. Pero ustedes se preguntarán ¿Qué lo une con Maussan? pues la respuesta es sencilla en 1984 el periodista presentó el caso en el programa 60 minutos.

Incluso la leyenda narra que fue abducido por una raza de extraterrestres que decidieron llevarlo en un viaje en el tiempo.

Los momentos destacados de Maussan

El tema lo apasionó, convirtiéndolo en uno de los ufólogos más reconocidos de América Latina. Se sabe que en su domicilio de la Ciudad de México tiene colgado un cuadro con una imagen de Semjase junto a una nave, con quien relató Billie el inicio de su experiencia.

Otro punto de inflexión en la vida de Jaime fue el año de 1991, cuando ocurrió el Eclipse total de Sol en México, en el que aseguró se aparecieron OVNIS. Pese al rechazo de una sociedad que no creía, él fue respaldado por sus televidentes, quienes le envíaban contenido audiovisual.

Más de 30 años respaldan a Jaime Maussan, quien comenzó cubriendo deportes para diferentes programas de televisión y siendo corresponsal en Estados Unidos. Pero su gran pasión fue documentar y compartir sus hallazgos sobre figuras en campos de cultivo o figuras fosforescentes.

SIGUE LEYENDO:

NASA pide a México "compartir información" de extraterrestres tras presentación de Maussan

La UNAM reacciona a los "aliens" de Jaime Maussan y se deslinda de sus dichos