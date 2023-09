NASA pide a México "compartir información" de extraterrestres tras presentación de Maussan

Luego de que Jaime Maussan presentó, el pasado 12 de septiembre, restos biológicos "no humanos" ante la Cámara de Diputados, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) sugirió a México que, en caso de tener información sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), esta sea compartida a la comunidad científica internacional. Las declaraciones de la agencia se dan el mismo día que se llevó a cabo un informe sobre los UAP en Estados Unidos, donde la NASA admitió que dirigirá una investigación “en beneficio de la humanidad”.

Durante la conferencia de prensa, realizada con expertos de la NASA, el reportero Sam Cabral del medio BBC News cuestionó a los especialistas sobre los hallazgos que presentó Maussan en la Cámara de Diputados. "¿Ha estado la NASA en contacto con las autoridades mexicanas sobre las revelaciones sensacionalistas de esta semana y la presentación de dos supuestos cuerpos no humanos y qué importancia le dan a estos descubrimientos?”, cuestionó el comunicador.

Piden a las autoridades mexicanas compartir información sobre extraterrestres

Fue David Spergal, presidente de la Fundación Simons de la NASA, quien contestó la pregunta y reveló que la agencia está enterada de los hallazgos que presento el ufólogo ante la Cámara de Diputados, pero detalló que se desconocen las naturalezas de dichas muestras, ya que únicamente las han visto a través de redes sociales: “sólo lo he visto en Twitter. No conocemos la naturaleza de esas dos muestras” dijo al ser cuestionado sobre si la NASA ha estado en comunicación con las autoridades mexicanas.

El funcionario también hizo una recomendación para las autoridades mexicanas, a quienes aconsejo que, en caso de tener información relacionada con los UAP, divulgan el conocimiento a la comunidad científica internacional: "La NASA tiene una de las muestras más valiosas del espacio exterior, de rocas de lunares ¿qué hacemos nosotros? Las hacemos disponibles a cualquier científico que quiera trabajar sobre esto, no sabemos la naturaleza de esas muestras que fueron presentadas frente a ellos (...) Mi recomendación al gobierno de México sería: si tienes algo extraño pon las muestras a disposición de la comunidad científica y veremos de qué se trata”, comentó.

Jaime Maussan presentó sus hallazgos ante la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

Cabe mencionar que fue el pasado martes que Jaime Maussan presentó, ante la Cámara de Diputados, los restos de supuestas criaturas "no humanas", los cuales presuntamente fueron localizados en Cusco, Perú y que tienen alrededor de mil años de antigüedad. “Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad”, explicó el ufólogo ante los legisladores.

