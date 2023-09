Manos con tres dedos, así son los extraterrestres exhibidos en el Congreso: tienen mil años de antigüedad

Ayer en el Congreso se llevó a cabo una sesión histórica con la presentación del foro “Audiencia Pública Fenómenos Anómalos No Identificados” que contó con la participación de Jaime Maussan, conocido investigador del fenómeno OVNI en el país, quien mostró los cuerpos de dos seres “no humanos” quien afirmó tienen mil años de antigüedad.

Ante la presencia de legisladores, Maussan describió que los cuerpos de los seres alienígenas fueron encontrados hace seis años dentro de una mina de diatomea en la ciudad de Cusco en Perú. Los cadáveres de los seres “no humanos” fueron momificados y llevados al Congreso dentro de ataúdes de vidrio, los cuales fueron llamados "cadáveres alienígenas".

El "alien" fue exhibido en el Congreso. Foto: Cuartoscuro

Hicieron pruebas de ADN a los “aliens”

Los cuerpos son pequeños y presentan manos y pies que tienen tres dedos, según reportes del Daily Star. El especialista Josh Mantilla, explicó que las llamadas “Momias de Nazca” (como son conocidos los dos cuerpos) fueron halladas a fines del 2015, explicó que el ADN analizado no coincide con ninguna especie del planeta, y al menos 3 de 20 cuerpos encontrados, gestaban huevos antes de morir.

“Se trata de un extraordinario hallazgo, porque son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia, y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN, y el análisis que se puede hacer con la ciencia que hemos desarrollado”, indicó Mantilla.

Uno de los seres "no humanos" mostrado ayer en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro

Piden modificar la ley para proteger el cielo

El director del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto de Transparencia (INAI), Mariano Tello, informó que han recibido mil 11 solicitudes sobre información relacionada con los Fenómenos Anómalos no Identificados (FANI) desde 2003 a la fecha.

“La Dirección General de Atención al Pleno tiene registro de 94 recursos de revisión, 93 ya botados y uno en sustanciación, siendo el año 2021, el que mayor número presentó con 26”: Mariano Tello.

Tello agregó que “los temas de estos 93 asuntos fueron 58 de espacio aéreo mexicano; 19 de objetos voladores no identificados; 5 de servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano y uno sobre temática de extraterrestre”, informó ante el pleno del Congreso bajo juramento, misma situación que realizó Maussan quien presentó un breve video que le proporcionó el general Clemente Vega García, entonces Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Vicente Fox.

Los seres tienen 3 dedos en los pies y manos. Foto: Cuartoscuro

El metraje cuenta con el testimonio de pilotos mexicanos que desde un avión militar observan varias luces y se suponen que son naves extraterrestres: “Lo raro es que traen una punta brillante, ah cabrón, son diez u once objetos, contando todos hasta la cola. Jóvenes no estamos solos, no estamos solos eh, jejeje, que cosa tan rara eh”, se escuchó en el video.

Por lo anterior, el controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Jaime Kolbeck, dio su testimonio de la “peligrosa existencia” de este fenómeno. Aseguró que no es un mito ni una leyenda, ya que es una realidad. En ese sentido, al término de la sesión se pidió modificar la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano para su reconocimiento.

Con información de Elia Castillo y Jorge Almaquio.

