Juan Pablo Medina disfruta el arte de contar historias con cada nuevo personaje

El actor se ha destacado por ser multifacético e incursionar en proyectos diversos y de distintos géneros pues nos dijo “me gusta hacer un poquito de todo”. Al hablar sobre lo que más disfruta a la hora de iniciar con una nueva historia nos confesó:

“Me gusta todo el proceso desde empezar a leer un guion, trabajarlo, trabajar con el director y ya en el momento de actuarlo es algo delicioso, la verdad que me siento muy afortunado de poder vivir de lo que me apasiona. Me emociona muchísimo cada proyecto, conocer gente que siente lo mismo que yo en cuanto al trabajo y diferentes equipos, es muy emocionante, es muy divertido”.

Y con una amplia trayectoria en la pantalla, Juan Pablo hoy nos dice que describe estos años de carrera con mucho agradecimiento.

“Mucha paz de seguir en esto y tener ahora la oportunidad de escoger buenos proyectos y estar conociendo gente súper interesante, talentosa y trabajando con ellos”.

A lo que añadió que este camino ha estado lleno de grandes aprendizajes, “esta carrera es complicada porque es una montaña rusa, a veces tienes, a veces no tienes, hay que saberse administrar en todos los sentidos, hay que seguir trabajando, hay que seguirse preparando y, sobre todo, ser muy agradecido cuando las cosas se dan y meterle toda la pasión a cualquier cosa que hagas”.

JUAN PABLO estrena hoy un nuevo proyecto que lo llena de entusiasmo y nuevos retos. Foto: Cortesía

“Chespi”, como lo llaman sus amigos, vivió una situación de vida o muerte en 2021 que le cambiaría la vida, sin embargo, él ha mostrado mantenerse siempre fuerte, resiliente y con ánimo de ver siempre hacia adelante.

“Yo lo veo como un reto más y sobre todo el agradecimiento de poder estar, poder seguir aquí. He tenido muy claro eso desde el principio, con el miedo de que probablemente perdiera el trabajo, perdiera muchas cosas, pero al contrario, he ganado mucho más de lo que pensé”, aseveró Medina.

Quien nos dijo que para él la clave de superar una situación tan difícil es rodearte de las personas que te quieren, “en mi experiencia creo que es muy importante aferrarte de la gente que está a tu alrededor, la gente que te está ayudando, que está contigo, que te da amor, llámese quien se llame. Creo que eso es vital en esos momentos tan difíciles. Tratar de alguna manera de buscar ayuda profesional y siempre tener claro que hay tres caminos, o irte para abajo, quedarte a la mitad, o ir para adelante, y pues creo que mientras tengas muy claro hacia dónde quieres ir, las cosas se irán dando, y que una situación así no tiene por qué quitarte lo que quieres hacer o quitarte los sueños”.

Hoy, Juan Pablo está por estrenar un nuevo proyecto que lo ha retado personalmente como actor, “en todos los personajes que se interpretan tienes que encontrar su mundo y trabajarlo, encontrar sus motivaciones, sus virtudes, sus defectos, y en este en particular el ingrediente es que mi personaje tiene que estar bajo la influencia de la marihuana todo el tiempo y pues es un reto extra que es muy divertido para mí, y hay momentos muy dramáticos, muy dolorosos, muy profundos que eso es un reto delicioso”, aseguró el actor.

Será parte del reparto de Las viudas de los jueves, un thriller dramático que se estrena hoy en Netflix junto a Cassandra Ciangherotti, Irene Azuela, Omar Chaparro, Zuria Vega, entre otros.

“Las problemáticas que se cuentan, hablar de los temas que se hablan en la serie me parece de alto impacto y que va a generar mucha controversia y sobre todo que la gente la va a ver y va a generar conversación, que eso es lo que a mí me gusta de las cosas que puedo hacer, que lleguen. Desde que me contaron la historia y me dijeron de qué va, me sonó súper atractivo. Sobre todo de personas que aparentan tener una vida perfecta por mantener un estatus y realmente es todo lo contrario, y todo lo que están dispuestos a hacer para mantener ese estatus”, nos comentó sobre lo que más lo impactó de hacer este proyecto.

A lo que agregó que siente es una época interesante para el contenido hecho en México, “se está generando mucho contenido y eso lleva a que la barra cada vez vaya subiendo y que se estén haciendo cosas con más calidad y bueno, esta palabra puede sonar que la digo todo el tiempo, pero yo me siento muy afortunado de ser parte de contar estas historias y creo que se le está dando oportunidad a mucha gente, como hay tantos proyectos, hablando de actores, de creadores, de guionistas, fotógrafos, de todo”.

Para finalizar, Juan Pablo Medina nos confesó qué sigue para él en su camino personal y profesional.

“Creo que cada proyecto que tengo en este momento hablando de lo laboral, esos son sueños. Creo que el que me den la oportunidad o me inviten a participar en un proyecto es un regalo. Eso y otras cosas más que tengo en mente hacer, que hay trabajarle y poder organizarse de cierta manera para poderlo lograr, pero estoy en ese momento de analizarlo bien, de trabajarlo, de ver de qué manera lo voy a atacar, y bueno, todavía no tengo la respuesta muy clara, lo tengo un poco claro en la cabeza, pero todavía no sé bien cómo se vaya a desenvolver”.

HA DICHO

“Me siento muy afortunado de poder vivir de lo que me apasiona”.

El actor sale adelante y continúa en ascenso en su carrera. Foto: Cortesía

FUN FACTS

¿Qué es lo primero que haces al despertar?

¿La verdad o la mentira? (risas). No, no es cierto. No tengo tan buen sueño, entonces trato de concentrarme para poderme levantar, pero me cuesta un poco y me tomo un café porque si no, no lo logro.

Un personaje que te haya marcado:

Es curioso, pero de todos los personajes y de todos los trabajos en los que he estado te llevas algo, unos más positivos que otros, pero todo es aprendizaje.

Canción que te hace feliz:

Redemption Song de Bob Marley.

Comida favorita:

La mexicana.

Alguien a quien admiras:

A mi padre.

Tu lema de vida:

Vivir al máximo y tratar de ser feliz.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

