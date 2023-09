VIDEO: captan a perrito empujando la silla de ruedas de su dueña en 2 patas y conmueve a miles en redes

Desafortunadamente, no hace falta indagar mucho en internet para encontrar historias de maltrato animal, principalmente contra quienes desinteresadamente son "los mejores amigos del hombre". Sin embargo, también abundan casos en los que los "lomitos" protagonizan escenas que conmueven a toda la red, donde demuestran que más allá de su maravillosa compañía, los perros logran establecer un vínculo único con sus dueños.

Tal es el caso de un video que se ha vuelto viral en las últimas horas tras sumergir a los internautas en una inmensa ternura. Un perrito aparece en dos patas empujando hábilmente la silla de ruedas de una mujer que se presume es la dueña del perrito.

"Salamanca suelta literalmente a los perros", se puede leer en la publicación compartida en X, antes Twitter.

El clip de tan solo unos segundos se volvió viral en instantes. Foto: captura de pantalla

Los testigos de la escena que parece sacada de una película de perritos se detienen asombrados ante el espectáculo que estaban presenciando. Bastó la fuerza de sus dos patitas delanteras para que pudiera mover la silla mientras uno de los acompañantes le ayuda un poco. Los hechos fueron publicados por una banda de música que aparentemente se iba a presentar en la plaza pública de Salamanca, España.

"Es el mejor amigo del del ser humano", "Hasta los perros son más listos en Salamanca y ayudan a sus dueños", "Yo quiero un perrito así", "Si no tengo hijos, ¿quién me va a cuidar?", son solo algunos comentarios que se publicaron en "X", anteriormente Twitter, clip que hasta el momento cuenta con más de 335 mil reproducciones y 2 mil 700 "me gusta".

¿Cuál es la raza de perros más inteligentes?

Border Collie, la raza de perros más inteligente. Foto: Pexels

De acuerdo con una lista elaborada por el psicólogo Stanley Coren, autor del libro "The Intelligence of Dogs" (La inteligencia de los perros), destaca a 5 razas de 79 por tres aspectos: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa, de trabajo y de obediencia:

Border collie: esta raza es considerada la más inteligente del mundo, pues ha sido pastor, vigilante y perro de terapia.

esta raza es considerada la más inteligente del mundo, pues ha sido pastor, vigilante y perro de terapia. Caniche o poodle: estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos.

estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos. Pastor alemán: son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera.

son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera. Golden retriever: educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros.

educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros. Doberman pinscher: considerado como tranquilo y tolerante, atiende rápido las órdenes de sus dueños o entrenadores.

