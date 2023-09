¡Intenta no llorar! Perrito de la calle lleva una piedra como pelota para que jueguen con él: VIDEO

Uno de los momentos más especiales para los lomitos es salir de casa para dirigirse al parque, encontrarse con nuevos amigos e incluso jugar a la pelota con sus dueños; sin embargo, esta no es la realidad de cada cada can, pues en México es todo un problema el abandono de mascotas. Ante ello, no sorprende que de vez en cuando algunos peludos en situación de calle se vuelvan virales por hechos insólitos como ser "el más feo", por sus habilidades para sobrevivir, por robarse el cariño de la gente al pedir una sola caricia o simplemente por hechos que indignan como es el caso del maltrato animal.

Pero lo anterior no es lo único que deslumbra en el panorama, en especial tras la llegada de las redes sociales, donde se comparten miles de historias que tocan el corazón de las personas. La última de ellas es la de un tierno perrito que vive en la calle y que le sacó las lágrimas a los usuarios de TikTok porque se acercó a una pareja con una piedra en su hocico, ¿qué quería?, se trataba de algo insólito, pues trataba de jugar con la roca como si de una pelota se tratara.

Al parecer el perrito tenía lastimada su patita. (Foto: TikTok @sebastianariel_rhlmg4)

VIDEO: Perrito pide que le lancen una piedra como si fuera una pelota

A través de Tiktok el usuario identificado como Sebastián Ariel compartió el video de un tierno y triste momento que vivió mientras se encontraba sentado en la banca de un parque mientras estaba acompañado de otra persona, pues en medio de su conversación un perrito negro y con aspecto bastante descuidado se les acercó con una piedra en el hocico, misma que soltó ante los pies de los humanos con la ilusión de jugar un rato. La acción del can y la reacción de quien grabó causaron el sentimentalismo de los espectadores, quienes incluso le pidieron a estas personas que adopten al lomito.

"Es una piedra, ten", dijo mientras la lanzaba hacia enfrente y el can corría de emoción para recogerla y traerla de regreso; en el momento el joven dijo ante la cámara "ay, me da mucha tristeza", no sin antes explicar que lo único que buscaba el peludo de cuatro patas era "jugar un rato". En el mismo video que ya acumula más de 900 nmil reproducciones el hombre cuenta que le da miedo pegarle al lomito cada que lanza la "pelota".

El perrito llevó varias veces la piedra a las personas. (Foto: TikTok @sebastianariel_rhlmg4)

Como era de esperarse, el video y la reacción del perrito al ver que juegan con él después de mucho tiempo se hizo viral en TikTok y causó las lágrimas de muchos internautas, quienes dejaron todo tipo de comentarios e incluso pidieron a quien grabó el video que lo adopte ya mismo y ante ello, Sebastián Ariel no dudó en señalar: "A todos los que vi que comentan que lo adopte al final si lo voy a adoptar, los mantendré informados", sin embargo, no ha compartido más detalles al respecto.

"Nos deja una sosobra saber que pudo quedarse ahí", "me conmovió, me llega en lo más profundo", "los perritos callejeros son y siempre serán mi debilidad", "tal vez se perdió y nunca pudo regresar, recordó cuando jugaba con una pelotita", "me imagino que era perrito de casa y se extravió", "un video del antes con la piedrita y después con la pelota, y si le pones el mismo fondo musical, muchos lloraremos" y "lo que más me da tristeza es que tuvo casa, tuvo con quién jugar y ahora está solo, ojalá te haya conquistado el corazón y le des una oportunidad", se lee en la publicación.

