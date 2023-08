Sólo para inteligentes, trata de no enloquecer antes de encontrar la palabra 'soltar' en 5 segundos

Los acertijos visuales son excelentes juegos para pasar el tiempo y también para poner a prueba capacidades cognitivas como la vista y la lectura rápida. Revolver este tipo de ejercicios favorece los procesos cerebrales y mantiene estimulado el ingenio. En esta oportunidad, se presenta un reto de dificultad baja. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en encontrar la palabra diferente dentro de la composición?



¿Puedes hallar la palabra ‘SOLTAR’ en la imagen?

La siguiente imagen se compone de un fondo rojo, con líneas de puntos que parten desde el centro. Pero además hay letras mayúsculas de color blanco, que forman la palabra SALTAR. Esta unidad de la lengua se encuentra repetida.

La repetición de la palabra SALTAR se dispone a lo largo de 16 filas y 4 columnas. Pero dentro de esta serie, se encuentra un término que cambia una letra: la O. Es decir, dentro de la grilla está formada la palabra SOLTAR. El objetivo de este reto es encontrarla en pocos segundos.

Encuentra la palabra diferente dentro de la repetición de 'SALTAR'. Fuente: Pinterest

Como tiempo propuesto para este desafío visual, se han determinado 5 segundos. Si bien parece un periodo breve, es suficiente para que las personas con el cerebro más entrenado puedan encontrar la palabra diferente dentro de la repetición. ¿Has podido llegar a la resolución?

Aquí se encuentra la palabra 'SOLTAR'. Fuente: Pinterest

Si lo has logrado en menos de 5 segundos… ¡Felicitaciones! Tus habilidades cognitivas están estimuladas y tu cerebro es ágil. Si no has podido hacerlo en esa cantidad de tiempo, pero igualmente has hallado la palabra SOLTAR, entonces significa que puedes potenciar más tu ingenio. Para tal tarea, puedes seguir apostando por estos ejercicios en línea.