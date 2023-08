Horóscopo chino 3 signos que se quedarán sin dinero en septiembre

La astrología oriental nos revela que el mes de septiembre no será muy benéfico para varios signos del zodiaco chino, ya que tres signos en particular vivirán momentos complicados en cuanto a economía se refiere, pues tendrán que ajustar sus gastos para no quedarse sin dinero en el noveno mes del año, por lo que se recomienda que sean cautos con esos deseos por realizar compras compulsivas, ya que podrían enfrentar momentos duros.

El horóscopo oriental consta de 12 animales, según la astrología china son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

Evita despilfarrar para no tener problemas de dinero. Foto: Pixabay

Horóscopo chino: ¿cuáles son los 3 signos que se quedarán sin dinero en septiembre?

De acuerdo con la leyenda de la astrología china Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, sin embargo, únicamente doce aparecieron ante él. El primero en hacerlo fue la rata, ya que al ir posada sobre el lomo de un buey, nada más ver a Buda, dio un salto y corrió hacia él. La rata representa el primer año y los demás tienen las características del resto de animales que llegaron tras ella. Y los signos que tendrán mala fortuna en el dinero durante el mes de septiembre son: búfalo, perro y caballo.

Perro

Tu personalidad es soñadora, muy sensible y emotiva. Necesitas sentir el cariño de los que te rodean, pero también aislarte para tomar decisiones y poner en orden tus emociones. Eso te puede llevar a hacer gastos innecesarios porque eres muy espléndido y te gusta llenar de regalos a las personas que amas, pero es un mal momento para ello, ya que debes ser más cauto con el dinero, pues podrías una fuerte de ingresos importante que golpeará tu dinero.

Es posible que este año te sientas más frágil y vulnerable. Quizá hayas pasado por un periodo delicado y ahora estés rehaciéndote, pero vas a contar con los apoyos necesarios para volver a ser la persona llena de fuerza, energía y vitalidad que siempre tiene una sonrisa para los demás y es solidaria con el dolor ajeno.

Profesionalmente, inicias un periodo excelente para poner en marcha algún proyecto que se había quedado bloqueado el año anterior. También es un buen momento para iniciar estudios o hacer un máster porque tendrás una capacidad enorme para asimilar nuevos conocimientos.

Búfalo

Necesitarás disfrutar de todo lo que te apetece y satisfacer tus deseos, pero debes controlar los gastos. Este año vas a tener buenas oportunidades para obtener beneficios. Si no dispones de dinero, es posible que lo puedas conseguir a través de algún socio o colaborador, pues es momento de nuevas oportunidades, pero ojo pues debes hacer un plan por si ese negocio que quieres emprender no es tan exitoso como lo planeas en un inicio.

Vas a aprender a mirar todo lo que te sucede dejando fuera las emociones para que no influyan en tus decisiones. Y ahí radicará tu triunfo y tu éxito. Así que se paciente y no tomes decisiones imprevistas. Estás en un momento especial en el que no debes dejar escapar ninguna oportunidad.

Caballo

Cuidado con el dinero y, si tienes en mente cambiar de trabajo, sé muy cauto y no lo hagas hasta que no lo veas del todo claro. Tienes que agudizar tu intuición, seguir los dictados de tu corazón e ignorar los comentarios de la gente. Es un año muy propicio para vivir como tú deseas y para entablar nuevas relaciones.

Este año, en cambio, vas a querer exprimir la vida al máximo. El amor va a revolotear a tu alrededor. Si ya estás enamorado y la relación no funciona, ahora es el momento de ir dejándola poco a poco, porque a ti las rupturas bruscas nunca te han gustado.

