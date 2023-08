Horóscopo chino 3 signos que perderán a un ser querido en septiembre

La astrología china tiene para nosotros un mensaje muy importante durante el mes de septiembre, ya que tres signos del horóscopo oriental se enfrentarán a la pérdida de un ser querido en el noveno mes del 2023, no es que la muerte este involucrada en ese proceso, sino que terminarán la relación con una persona que es relevante para ellos y no se ve que haya una reconciliación en puerta.

El horóscopo oriental consta de 12 animales, según la astrología china son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

Septiembre es un mes de cambios en relaciones personales. Foto: Pixabay

Horóscopo chino: ¿cuáles son los 3 signos que perderán un ser querido en septiembre?

De acuerdo con la leyenda de la astrología china Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, sin embargo, únicamente doce aparecieron ante él. El primero en hacerlo fue la rata, ya que al ir posada sobre el lomo de un buey, nada más ver a Buda, dio un salto y corrió hacia él. La rata representa el primer año y los demás tienen las características del resto de animales que llegaron tras ella. Y los signos que tendrás mejor fortuna en el dinero durante el mes de septiembre son cerdo, caballo, cabra.

Dragón

Aunque este será un año muy positivo deberás hacer un pequeño esfuerzo para relacionarte con los demás y que no se note demasiado que eres un auténtico líder, ya que al ser muy exigente con los demás pondrás en riesgo algunas relaciones con amistades de años o incluso con tu familia.

El mes de septiembre será complicado para ti, ya que varias personas optarán por alejarse de ti círculo, pues no son capaces de sobrellevar tu carácter y preferirán ir a lo seguro buscando nuevos horizontes. Anímicamente será un golpe para ti, pues no se vislumbra que vayas a recuperar esas relaciones pronto.

Es el momento de ampliar tus conocimientos, tu círculo de amistades, tu mente y tu forma de enfocar la vida. Tienes por delante perspectivas maravillosas para alcanzar tus sueños durante el resto del 2023.

Conejo

Aunque este es tu año, la suerte con las relaciones personales puede cambiar, y en el mes de septiembre vienen cambios que harán que una persona muy especial en tu vida decida separarse de ti, pues buscará un nuevo horizonte. No podrás detener a esa persona y lo mejor es que no lo hagas ya que las cosas podrían complicarse, pues obligarlo a quedarse hará que sienta frustración respecto a sus planes, deja que emprenda el vuelo.

Permanece muy atento a los cambios, que serán inesperados y que pueden impresionar a cualquiera, pero no a ti porque sabes que estás protegido por el universo. En el entorno laboral y personal vas a tener que capear algunos temporales. Quizá suceda algo que te empuje a realizar un cambio drástico en tu vida porque intuyes que es el momento de llevarlo a cabo, y no te equivocas. Ahora mismo el mundo es tuyo.

Acepta con sabiduría que es tiempo de iniciar nuevas relaciones y da las gracias a esa persona que se va de tu vida, pues te dará oportunidad de reencontrarte contigo y de dar un paso hacia lo que realmente deseas en la vida.

Serpiente

Es el momento de empezar una vida nueva, si tienes la oportunidad de hacerlo. Tú tienes muchos registros interiores y es posible que cambies de actividad con un gran éxito en lo que inicies. No temas a quedarte solo durante el mes de septiembre, ya que ese paso te ayudará a abrir caminos que estaban estancados.

Tu intuición será muy aguda y tu espíritu, muy aventurero; lo que te llevará a embarcarte en proyectos diversos con los que vas a triunfar. No tomes decisiones drásticas, si no sientes interiormente que es el momento de hacerlo porque las precipitaciones no son recomendables. Ahora bien, tampoco te conviene pensar demasiado las cosas porque puedes perder oportunidades.

Disfruta lo que tienes frente a ti y abraza las nuevas posibilidades que la vida pone ante ti, no te aferres a una o varias personas, eres un ser que fluye y lo mejor es que vayas con la corriente que hoy te lleva a nuevos caminos donde conocerás a otros seres que marcarán tu vida de manera muy profunda.

SIGUE LEYENDO:

Superluna de agosto, así le irá a los signos del zodiaco la última semana del mes