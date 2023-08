Horóscopo chino 3 signos que se reencontrarán con su amor de la infancia en septiembre

El amor está en el aire y el mes de septiembre trae para estos signos del zodiaco chino nuevas oportunidades para conectar una relación de pareja. De acuerdo con la astrología oriental serán tres los animales que este noveno mes del año tendrán una nueva oportunidad y podrán conocer a esa persona con la que se animen a tener un vínculo afectivo.

El horóscopo chino consta de 12 animales, según la astrología oriental son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino que tendrán revivirán un amor en septiembre?

Estamos por iniciar el mes de septiembre, uno de los meses más importantes de este año pues viene un cambio de estación que da paso al otoño que traen repercusión de manera directa en todos los signos del zodiaco por ello es bueno saber cómo será el amor en el noveno mes del año. Los signos orientales que tendrán un nuevo amor este mes son: dragón, serpiente y caballo.

Caballo

Éste va a ser un buen año para ti, pero tienes que agudizar tu intuición, seguir los dictados de tu corazón e ignorar los comentarios de la gente. Es un año muy propicio para vivir como tú deseas y para entablar nuevas relaciones.

Cuidado con el dinero y, si tienes en mente cambiar de trabajo, sé muy cauto y no lo hagas hasta que no lo veas del todo claro.

En el mes de septiembre te rencontrarás con alguien del pasado que te hará sentir plenitud y revivir el primer amor de la infancia. Interiormente, eres muy vulnerable con todo lo relacionado con los sentimientos, pero tu apariencia externa es de fortaleza, de una persona que puede con todo.

Pero lo cierto es que, a veces, el temor o la incertidumbre te han llevado a rechazar la posibilidad de vivir nuevas emociones. Este año, en cambio, vas a querer exprimir la vida al máximo. El amor va a revolotear a tu alrededor. Si ya estás enamorado y la relación no funciona, ahora es el momento de ir dejándola poco a poco, porque a ti las rupturas bruscas nunca te han gustado. Dialoga, habla y, si ya no existe amor ni complicidad, elige otro camino porque la vida te va a sorprender con nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos proyectos…

Dragón

Va a ser un año muy positivo si haces un pequeño esfuerzo para relacionarte con los demás y que no se note demasiado que eres un auténtico líder. Es el momento de ampliar tus conocimientos, tu círculo de amistades, tu mente y tu forma de enfocar la vida. Tienes por delante perspectivas maravillosas para alcanzar tus sueños.



Quizá tu economía no esté muy boyante y laboralmente puedes tener la sensación de no haber conseguido lo que querías, pero a partir de la primavera las cosas van a cambiar para ti y se darán las circunstancias favorables para lograr tus objetivos.



La suerte va a sonreírte en el amor. Si tienes pareja, necesitarás vivir nuevas emociones, tener más complicidad, viajar, poner un toque de color que te haga ilusionarte de nuevo. Y si no estás enamorado, es un año fantástico para que tu corazón vibre por alguien que ya conoces, pero que es ahora cuando va a despertar tu interés.

Serpiente

Siempre se ha considerado a la Serpiente misteriosa, intuitiva y amante de todas las cosas bellas. El signo de la Serpiente es el gran seductor en el horóscopo chino. Se podría corresponder con nuestro signo de Leo.



Es el momento de empezar una vida nueva, si tienes la oportunidad de hacerlo. Tú tienes muchos registros interiores y es posible que cambies de actividad con un gran éxito en lo que inicies. Tu intuición será muy aguda y tu espíritu, muy aventurero; lo que te llevará a embarcarte en proyectos diversos con los que vas a triunfar. No tomes decisiones drásticas, si no sientes interiormente que es el momento de hacerlo porque las precipitaciones no son recomendables. Ahora bien, tampoco te conviene pensar demasiado las cosas porque puedes perder oportunidades.



Tu poderosa energía sexual se verá totalmente satisfecha con alguien capaz de seguir tus deseos, de descubrir el misterio de las emociones cogido de tu mano y de sumergirse en las más profundas sensaciones de amor y felicidad.

