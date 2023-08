El mejor cosplay de la Bruja Escarlata de Marvel, lo hizo una modelo húngara

La Bruja Escarlata es uno de los personajes más fascinantes y poderosos del universo Marvel. Su nombre real es Wanda Maximoff y tiene la capacidad de alterar la realidad con sus hechizos y su magia del caos. Su historia ha sido muy variada y compleja, lo que la ha convertido en una heroína admirada por muchos fans. En esta ocasión su nombre se volvió tendencia luego de que la influencer húngara Enji Night (@EnjiNight) hiciera un cosplay de ella.

Es muy poderosa. Foto: Marvel.

La Bruja Escarlata apareció por primera vez en los cómics de X-Men en 1964, creada por Stan Lee y Jack Kirby. En sus inicios, fue una villana junto con su hermano gemelo Quicksilver, ambos miembros de la Hermandad de Mutantes liderada por Magneto, pero más tarde se volvió buena, aunque en varios arcos y cómics ha cambiado de bando, lo que la ha hecho un personaje muy impredecible y misterioso.

Es muy fiel al cómic. Foto: @EnjiNight / X.

Así se vería Enji Night como la Bruja Escarlata

La Bruja Escarlata ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su aparición en el cine y la televisión. Fue interpretada por Elizabeth Olsen en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta vez, la húngara Enjo logró capturar la esencia de este personaje y sus fans le dieron cientos de me gusta. Esta modelo constantemente sube cosplays de diversos personajes.

Le llovieron halagos. Foto: @EnjiNight / X.

En su canon, la “Bruja Escarlata” se unió a los Vengadores y se convirtió en una de las integrantes más importantes del equipo. Se enamoró y se casó con Visión, un androide creado por el villano Ultron. Juntos tuvieron dos hijos, Wiccan y Veloz, quienes resultaron ser fragmentos del alma del demonio Mefisto. La pérdida de sus hijos provocó que Wanda sufriera una crisis mental y desatara su poder sobre el mundo, creando eventos catastróficos como la aniquilación de los Vengadores y la casi extinción de los mutantes .

¿Dónde ver las películas de “Los Vengadores”?

Si te interesa la historia puedes revisar los cómics que publica Marvel en México, sin embargo, la versión más popular del personaje en la actualidad es la de live action. El personaje sale en películas como “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame”, “Wanda Vision” o “Doctor Strange Multiverse of madness”, todas estas está disponibles en Disney Plus.

Cobró mucha popularidad por las películas. Foto: Marvel.

Su papel fue muy elogiado por los críticos y el público, destacando su química con Paul Bettany, quien interpreta a Visión. La Bruja Escarlata es un personaje que ha evolucionado mucho a lo largo de su historia, pasando de ser una villana a una heroína, de ser una mutante a una hechicera, de ser una esposa a una madre y es una de las favoritas del público.

