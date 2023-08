Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 27 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 27 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Es día de descanso, no olvides darle descanso a tu cuerpo que tanto lo necesita Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deja que los demás también aporten sus ideas y decisiones, no siempre tienes la verdad absoluta.

Te van a proponer un viaje para las próximas semanas, ponte las pilas y ve por ese cuerpo criminal que quieres tener, no descuides tu alimentación y no tragues tanto y después te eches.

Un amor del signo de agua te anda rondando y puede ser de Piscis, Cáncer o Escorpión; va a haber mucha química, no asustes a quien tiene interés en ti conectándolo tus fracasos amorosos y aventuras pasadas, no te muestres débil, ni busques que te tengan compasión porque lejos de atraer a una persona, solo logras asustarlos o asustarlas.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, abre los ojos y date cuenta de que tu camino no es el único que lleva a Roma. Tu intuición estará a flor de piel, pon mucha atención a tus sueños pues te mostraran el camino y las decisiones que debes de tomar en tu vida.

Mucho cuidado con andar metiéndote en relaciones prohibidas pues solo te expones a ser el plato de segunda mesa, jamás te tomarán en serio y solo servirás de postre como una segunda opción.

Viene un evento social o reunión con amistades, se la pasarán de lo mejor y recordarán bellos momentos, pero también cortarán tela de esas personas que no les caen bien.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es hora de tomar decisiones concretas y comprometerte. Si sigues saltando de flor en flor, nadie te tomará en serio.

Ten cuidado de lo que piensas y deseas pues estas en un ciclo en el cual las cuestiones negativas podrán materializarse y llevarse a cabo, aguas. La esperanza es lo último que muere, no pierdas la fe en que lograras esa meta que te has puesto pues cuando menos lo esperes ese sueño comenzará a consolidarse.

Si tienes pareja, aguas con los celos y terceras personas, hay una amistad de tu pareja que le está metiendo muchas cosas en la cabeza sobre tu persona, ten cuidado con lo que dices a tus amistades, ya que te expones a que te traigan en puros chismes.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en el pasado hiciste daño a una persona y muchas cosas que ahora te afectan la existencia son el resultado de tus errores y cuestiones de antes.

Si una vez ya diste una oportunidad y te dañaron no des pie a que lo vuelvan hacer dando segundas oportunidades. Inicios de semana regia, vienen grandes cambios, no te atontes y que no te anden mandando, recuerda que tu naciste pa ser líder y no gato o gata de nadie, a veces te amenazas y te dejas manipular por las personas que amas y quieres.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, la humildad te sentará mejor que esa corona que llevas puesta. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación pues eso podría estancar tu relación al punto de cansarse y pudieran existir problemas de infidelidad.

Nuevas oportunidades en lo laboral, pero tendrás que ponerte muy bitch o de lo contrario podrías no acceder a lo que deseas en el área del trabajo.

Cambios en tus estados de ánimo días andarás del mejor humor y otros en los cuales no te aguantas.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu familia necesitará mucho de ti en fechas próximas date la oportunidad de escucharlos y ayudarlos en las situaciones por las que pudieran estar pasando.

Un amor a distancia empezará a desaparecer, el olvido está por llegar y esto se debe a tu indiferencia y falta de interés.

Tu capacidad de amar estará más fuerte que nunca, no te dejes manipular por nadie, el amor está llegando a tu vida de una manera que no te imaginas y dentro de poco tiempo la relación crecerá demasiado al punto de que se dé un compromiso.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, atrévete a tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas, en lugar de lo que parece correcto. Un nuevo amor aparece en tu casilla, pero podrías dejarlo ir al no ser el tipo de persona que requieres para tu vida.

Ten cuidado en que inviertes tu dinero, se visualizan fraudes y pérdidas económica, además, ten cuidado en que usas tu dinero pues podrías estar gastándolo en tonterías que francamente no necesitas.

Días en los cuales tendrás que reflexionar mucho sobre qué camino seguirás, no temas arriesgarte es momento de poner toda la carne en el asador, recuerda que la vida es muy corta para lamentaciones.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ve por lo que quieres y no tengas miedo de conseguirlo, tus planes y metas que te pongas hoy en día rendirán los mejores frutos en un plazo no mayor a un meses.

Ten cuidado con todo lo que sale de tu boca pues por hablar de más podrías provocar un pleito en la familia al punto de dañar a personas que son muy queridas en tu vida.

Sabes cómo actuar con las personas déspotas que tratan de sobre pasarse contigo y siempre tienes las palabras adecuadas para mandar bien lejos a todas esas personas que buscan dañarte o hacerte sentir menos.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, piensa un poco antes de hablar y considera los sentimientos de los demás. No todos tienen tu piel tan dura.

Te llegará una sorpresa en próximas fechas que no imaginas y de la persona que menos esperabas, aprende a controlar tus emociones, algunas veces esperas demasiado de los demás y cuando no obtienes lo que esperas es cuando llegan las decepciones.

Las personas no cambian solo con el tiempo muestran su verdadero rostro, así que prepárate para conocer el de una persona cerca de ti quien dejará su disfraz de oveja para convertirse en lobo.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ceja de preocuparte tanto por el futuro y disfruta del presente. Días llenos de grandes cambios unos buenos otros no tanto, pero al final lograrás salir de ciertos problemas que te aquejaban sobre todo en el área de la economía.

Ya no trates de aparentar algo que no eres por caerle bien a otras personas, quienes te quieran te querrán tal como eres ni más ni menos. Ten mucho cuidado con lo que comes o consumes pues se pronostican infecciones fuertes.

Deja de pensar que todo el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos, enfrenta cada problema que llega a ti con la mejor cara y nunca dudes de tu capacidad de lograr tus metas y objetivos pues cuanto te propongas podrás cumplirlo.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, dedica tiempo a fortalecer esas relaciones en lugar de estar siempre en las nubes. Ten mucho cuidado con lo que comentas sobre todo proyectos pues podrían salártelo.

Chismes de amigas cercanas una de ellas de piel blanca y otra de piel morena. Tu pasado podría retornar en esta próxima semana y con ello abrir heridas que no imaginabas, diles adiós a esas cuestiones y no retornes a lo mismo.

Es importante que veas hacia atrás para darte cuenta el camino que has recorrido. No cometas los mismos errores de siempre, despójate de todo y empieza de cero, la vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos aspectos que no imaginabas.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, enfócate en tomar decisiones basadas en hechos concretos en lugar de dejarte llevar por tus fantasías.

En lo laboral debes aprender a no meterte en lo que no te importa, tu dedícate a lo tuyo y en hacer bien las cosas y cuando menos acuerdes tendrás tu recompensa deja que las demás personas se hagan garras con sus cosas.

Cambios que no imaginabas están por llegar, ten paciencia y espera lo que tanto ha deseado está por llegar, te has decepcionado de muchas personas y eso está bien pues así harás una limpia en tu vida y quitarás todo eso que te estorba o no te ha dejado continuar sobre todo llámese personas.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

DRV