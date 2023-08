Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 21 al 25 de agosto, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana del 21 al 25 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Durante esta semana los astros influirán positivamente para que todas las personas de Aries consigan expresar de forma asertiva sus emociones. En el transcurso de los próximos días descubrirás que te resultará más fácil expresar tanto tus sentimientos como tus ideas y opiniones. Será un excelente momento para que reclames lo que te corresponde en todos los ámbitos. Sin embargo, ten la precaución de no utilizar palabras hirientes.

Defiende lo que es tuyo, pero intenta hacerlo con respeto y cordialidad. En el ámbito de los negocios será una semana de muchos cambios, algunos de los cuales te harán sentir amenazado. Sin embargo, no tienes motivos para asustarte, aunque en principio dichos cambios puedan parecerte poco favorecedores, a la larga verás que contribuirán en gran medida a impulsar tu nuevo emprendimiento comercial. En el terreno del trabajo la clave para esta semana será evitar a toda costa las discusiones y las peleas. Ponte firme y no permitas que nadie te involucre en situaciones tensas ni aceptes intervenir en una discusión que no te involucra directamente.

Concéntrate en tu trabajo y lograrás pasar una semana sin ninguna complicación, pues en caso contrario deberás afrontar graves consecuencias. Tu salud no está bien desde hace un tiempo, pero en vez de cuidarla has hecho todo lo contrario y te has comportado más negligente que nunca con tu organismo. Esta semana tu cuerpo te dará señales muy claras: o cambias radicalmente tu estilo de vida o deberás afrontar desagradables y dolorosas consecuencias durante los próximos meses. Reacciona antes de que sea demasiado tarde.

Tauro

La gente de Tauro sufrirá esta semana traiciones relacionadas con su ámbito económico. Hay un hombre que conoces desde hace tiempo y en el que confías ciegamente. Sueles hacer negocios con él y nunca te ha defraudado. Esta persona te advertirá sobre una posible estafa, pero tú no le darás a su consejo la importancia que deberías.

Lo que ocurre es que hay una mujer en la esfera de los negocios, que te tiene deslumbrado y por la que sientes una gran atracción sexual. Los astros te aconsejan que tengas especial cuidado con ella y que no te dejes embaucar por sus encantos. En el terreno del amor, la mujer de Tauro estará atravesando por un duelo debido a la pérdida de un hombre que le interesaba muchísimo. Sin embargo, a pesar de tu interés y de tus sentimientos, él ha decidido finalizar la relación. Te sientes desorientada y perdida porque habías apostado todo a esta relación.

Te cuesta mucho pensar en un futuro sin esa persona que amas. Sin embargo, esta semana comenzarás una actividad artística que logrará reanimarte y a través de ella podrás, poco a poco, ser feliz nuevamente. Por su parte, el hombre de Tauro se sentirá atrapado en una relación que ha comenzado recientemente. Él está muy enamorado; sin embargo, su pareja no parece estar muy entusiasmada ni demuestra tener ganas de que la relación prospere y se consolide. Los astros te aconsejan que aceptes la realidad lo antes posible y que no continúes con la relación.

Cuanto más tiempo pase, estarás más involucrado sentimentalmente y por lo tanto tendrás más posibilidades de salir lastimado.

Géminis

Será una excelente semana para las personas de Géminis, pues aparecerán soluciones repentinas para tus problemas más urgentes. Sin embargo, debes actuar con calma y ocuparte de un problema a la vez porque si te apresuras e intentas solucionar todo de una sola vez, te crearás complicaciones innecesarias. También será una muy buena semana en el ámbito social. Un amigo te pondrá en contacto con una persona que desempeñará, en un futuro no muy lejano, un papel fundamental en tu carrera profesional.

Esta semana vivirás algunas tensiones en el ámbito laboral. Tendrás un nuevo compañero de trabajo que comenzará a trabajar en tu mismo sector. Esta persona es muy inteligente y capaz y por eso te sentirás algo cohibido y amenazado porque creerás que tu puesto estará en peligro. Sin embargo, tus temores son infundados. Si continúas con tu excelente desempeño no tienes nada que temer.

Todo lo contrario, esta persona puede resultar un gran estímulo para ti porque podrás entablar con ella una sana competencia. En cuanto a la salud, los nativos de este signo que se encuentren esperando el resultado de algún análisis importante, deberán recurrir a cualquier método saludable que pueda ayudarlos a controlar la ansiedad, porque corren el riesgo de que los nervios agraven una patología ya existente. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Géminis deben esmerarse para mejorar la comunicación con sus respectivas parejas. De lo contrario, sus relaciones entrarán en una grave crisis que podrá terminar en una separación.

Cáncer

Gracias a tu carisma y a tu capacidad de empatía podrás superar exitosamente los obstáculos que se te presentarán durante esta semana. Será un periodo de mucha indecisión para el hombre de Cáncer en el terreno del amor. Estás bien con tu pareja, no discuten y sabes que ella te ama. Sin embargo, la pasión se ha ido apagando y tú extrañas esas tórridas noches de sexo.

En lugar de pensar en terminar la relación podrías en cambio hablar con tu pareja y entre ambos intentar reavivar la llama de la pasión. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá una semana espectacular en el ámbito sentimental. Desde hace mucho tiempo que estabas profundamente enamorada de un hombre. Sin embargo, él nunca había intentado acercarse a ti y tú tenías demasiado miedo como para intentar seducirlo. No obstante, esta semana ocurrirá un incidente muy intenso en el que ambos estarán involucrados.

Este incidente hará que se acerquen más y descubrirás que él sí estaba interesado en ti. Deja todos los miedos y las reservas de lado y entrégate con absoluta confianza a ese hombre porque te hará inmensamente feliz. En el ámbito de los negocios, deberás emplear nuevas estrategias si quieres que tu emprendimiento comercial siga creciendo. No te dejes llevar por la inercia, actúa y busca el consejo de las personas idóneas que pueden aportarte las mejores ideas. El mercado exige que te adaptes a las nuevas circunstancias. De lo contrario corres el riesgo de perder todo tu patrimonio.

Leo

Hay muy buenos augurios para los nativos de este signo que han estado esperando una solución a problemas pendientes. Las vibraciones cósmicas de esta semana son excelentes, particularmente para todo lo que se relacione con la vida social y el amor. En el terreno amoroso, el hombre de Leo ha estado viviendo una etapa muy cómoda a nivel sentimental en la que limitaba sus relaciones a encuentros sexuales satisfactorios y rehuía cualquier compromiso. Sin embargo, esta semana empezará a notar que hay un vacío en su vida que no puede ser llenado solamente con sexo.

Estás en un momento propicio para reflexionar, cambiar de actitud e intentar construir una relación sentimental más profunda. Por su parte, la mujer de Leo que se encuentre en pareja va a encontrar que se siente cada vez más sola. Tu pareja está muy entregada a tu carrera profesional y es muy poco el tiempo que puede dedicarte. La situación empeorará esta semana debido a que le ofrecerán un nuevo cargo que implicará una mayor responsabilidad y, por lo tanto, una mayor dedicación. A veces, el cariño no es suficiente.

Tu pareja y tú tienen prioridades distintas y eso hará que tarde o temprano la relación deba terminarse. En cuanto al aspecto económico, una entrada inesperada de dinero te permitirá pagar esa deuda que te estaba quitando el sueño. En el ámbito laboral, no se presentará ningún cambio durante esta semana. Será una semana en donde deberás darle a tu salud la importancia que se merece. Tienes que dejar hábitos nocivos atrás y priorizar el descanso.

Virgo

Será una semana ideal para corregir errores que se hayan cometido recientemente en el ámbito de las relaciones humanas de Virgo. Hay una amistad muy importante para ti, de la que te has distanciado debido a un malentendido. Aprovecha los próximos días para intentar arreglar las cosas con esa persona y pedir disculpas, en el caso que sea necesario. En el ámbito laboral, te propondrán un ascenso.

Sin embargo, la empresa en donde trabajas está en pleno proceso de cambio, y por ello tendrás que asumir muchas más responsabilidades. Entre ellas está el ayudar a que el personal a tu cargo logre adaptarse a las nuevas necesidades de la compañía. Será el momento ideal para demostrarle a tus superiores, y sobre todo a ti mismo, que tienes la capacidad y la sabiduría necesarias para liderar un equipo humano numeroso. En el ámbito sentimental, la mujer de Virgo tendrá una semana con muchas exigencias. Tu pareja desde hace un tiempo te está pidiendo algo y tú le has estado respondiendo con evasivas.

Sin embargo, esta semana tu compañero sentimental te exigirá una respuesta y de ella dependerá el futuro de tu relación. Por su parte, el hombre de Virgo también tendrá una semana bastante complicada. Se le presentará a tu pareja una excelente oportunidad laboral que implica necesariamente viajar y permanecer en el extranjero durante un par de meses. Esta noticia no será de tu agrado y te comportarás de una forma muy egoísta, exigiéndole que renuncie a esta oportunidad. Los astros te aconsejan que recapacites antes de que sea demasiado tarde porque, si no lo haces, te espera una ruptura sentimental casi segura.

Libra

En el amor será una semana complicada para Libra. Las cosas con tu pareja no están bien desde hace tiempo y un hecho que ocurrirá en los próximos días terminará de arruinar las posibilidades de recomponer la relación. Sin embargo, a pesar de que sabes perfectamente que ya no te une ningún sentimiento con tu pareja, te costará mucho tomar la decisión de una separación debido a los hijos que tienen en común. Aprovecha esta semana para reflexionar, puede que tus hijos terminen sufriendo mucho más al vivir en un ambiente tenso y plagado de discusiones que aceptando que sus padres ya no son una pareja.

En el ámbito de los negocios, una persona que aprecias te hará un ofrecimiento para formar parte de un emprendimiento que en principio resultará muy tentador. No obstante, no te conviene aceptarlo porque, aunque las intenciones sean buenas, hay mucha desorganización y el participar del proyecto significaría para ti una gran pérdida de dinero. La influencia de los astros hará que estés más empático y comprensivo de lo habitual. En el ámbito familiar, este estado anímico te permitirá solucionar conflictos con parientes con los que no tenías una buena relación y a la vez mejorar el vínculo con tus padres. En cuanto a la salud, estás atravesando un período de mucha obsesión en cuanto a tu peso corporal.

Debido a ello, estás exigiéndole demasiado a tu cuerpo. Los astros te aconsejan evitar los comportamientos que podrían terminar en una enfermedad relacionada con los trastornos alimenticios. En el ámbito laboral, estás esperando ansiosamente cierto acontecimiento, pero, lamentablemente, no se producirá durante los próximos días.

Escorpión

Será una semana en la que deberás evitar actuar impulsivamente. Si necesitas tomar decisiones delicadas no actúes hasta no estar completamente seguro de todo lo que sucede en tu entorno y hasta no haber analizado minuciosamente todos los aspectos que incumben a dichas decisiones. La influencia de la Luna hará que te sientas inquieto, sobre todo durante los primeros días de esta semana. Es conveniente que canalices ese desasosiego en una forma sana y positiva y que evites descargarte con las personas que están a tu alrededor, sobre todo en el ámbito laboral.

En el terreno del amor, el hombre de Escorpio estará muy poco atento con su compañera sentimental. Sabes lo que tu pareja quiere, pero no estás haciendo ningún esfuerzo para entregarle lo que necesita y hacerla feliz. Aprovecha los próximos días para reflexionar sobre cuál es el verdadero motivo de tu indiferencia hacia ella. Tal vez sea tiempo de reconocer que ya no tienes hacia ella sentimientos fuertes e intensos. Por su parte, la mujer de Escorpio también tendrá algunos problemas a nivel sentimental durante esta semana.

En tu relación hay mucho amor, pero la rutina y las responsabilidades están haciendo que descuides la intimidad con tu pareja. Todavía estás a tiempo de cambiar las cosas y de avivar el fuego de tu relación, pero para ello debes esforzarte en realizar cambios en tu vida diaria. En cuanto a la salud, es conveniente que consumas alimentos que te ayuden a tranquilizar. Evita las bebidas alcohólicas y las sustancias que puedan estimularte en exceso y provocarte insomnio.

Sagitario

Tu intuición y tu experiencia serán esenciales para que puedas resolver exitosamente aquellos problemas que puedan presentarse durante esta semana. En el ámbito laboral, las personas de este signo que estén a prueba recibirán, a lo largo de esta semana, alentadoras noticias, así como también lo harán aquellos que se encuentren desempleados. En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario se va a sentir muy ansioso durante esta semana. Estás muy entusiasmado con tu nueva pareja y quieres que la relación se consolide.

Sin embargo, te desilusionarás un poco porque la persona de la que estás enamorado querrá ir un poco más despacio. No significa que no te ame, simplemente debe resolver algunos problemas antes de poder entregarse por entero a la relación contigo. Ten un poco de paciencia porque las cosas no tardarán en arreglarse. En cuanto a la mujer de Sagitario, será una semana de reflexión y de toma de decisiones a nivel sentimental. Recientemente has comenzado una relación y al principio todo era perfecto.

No obstante, ahora que la pareja lleva cierto tiempo, has comenzado a notar actitudes y comportamientos de tu pareja que te resultan muy molestos. No te gusta la forma en la que mira y trata a otras mujeres. Hasta el momento lo habías tolerado, pero algunos acontecimientos que ocurrirán durante la semana harán que te plantees seriamente la posibilidad de terminar con la relación. Haz tu mejor elección. En cuanto al ámbito de la salud, te sentirás un poco cansado.

No obstante, no es aconsejable que abuses de suplementos vitamínicos o energizantes porque podrían ocasionar un grave perjuicio para tu salud.

Capricornio

En el terreno laboral será una semana de cambios muy positivos para la gente de Capricornio. Desde hace un tiempo están trabajando en un lugar en el que no se sienten cómodos. Ya habían buscado otras opciones, pero hasta el momento no habían encontrado nada. Sin embargo, durante los próximos siete días conocerás accidentalmente a una persona que no solo tendrá el poder de ayudarte, sino que, además, tendrá la buena voluntad de hacerlo.

Mediante esta persona podrás cambiar de trabajo y comenzarás a realizar una tarea que se adapta mucho más a tus intereses y a tu preparación. Te sentirás mucho más cómodo en tu nuevo ámbito laboral y lograrás entablar buenas amistades con tus compañeros de trabajo. En el ámbito sentimental, tienes una relación desde hace mucho tiempo y tu pareja se ha mostrado leal y paciente en muchas situaciones difíciles que te ha tocado vivir en el pasado. Sin embargo, parece que tú te has olvidado de todo esto y estás interesado en vivir una fogosa aventura con una persona que ha aparecido recientemente en tu vida y por la que sientes una fuerte atracción sexual. Piensa bien antes de hacer las cosas porque no podrás recuperar aquello que pierdas.

En el ámbito de los negocios, esta semana deberás tratar de no dejarte llevar por tus impulsos. En otras ocasiones te ha funcionado, pero no es el momento propicio para ello. Los astros te aconsejan que te manejes con mucha mesura y que no des un paso sin planearlo. En cuanto a la salud, cuidado con tu alimentación, no te excedas con grasas y azúcares, y cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días.

Acuario

En el ámbito laboral será una semana excelente para los nativos de Acuario. Finalmente, después de muchos meses de espera, tendrás la oportunidad de demostrar todas tus capacidades. Hay hombre que ocupa una posición de mucha autoridad en tu lugar de trabajo que te encargará la resolución de una difícil situación. Siempre has pensado que no le caías bien; sin embargo, la realidad es completamente distinta y lo descubrirás esta semana.

Esta persona sí cree en ti y por eso solía exigirte mucho más que al resto de tus colegas. Lograrás solucionar exitosamente la tarea que te será encomendada y a partir de este logro comenzarás a crecer profesionalmente. En el terreno amoroso, la mujer de Acuario no tendrá una buena semana. Constantemente haces reclamos y planteos ridículos a tu pareja, motivados principalmente por tus celos enfermizos. Desde hace unas semanas que piensas que tu pareja está interesada en alguien más y por ello lo estás asfixiando.

La infidelidad no existe, solo está en tu imaginación, pero debes tener presente que tu pareja no te tolerará esa actitud durante mucho tiempo. Si no quieres perderlo intenta cambiar. Por su parte, el hombre de Acuario vivirá una semana muy buena a nivel sentimental. Estás muy enamorado de tu pareja y para tenerla contenta le has hecho promesas, sobre todo a nivel material, que te resultarán muy difíciles de cumplir. Te estás esforzando mucho para poder ofrecerle un futuro confortable; sin embargo, no estás obteniendo los resultados que esperabas.

No obstante, la persona que amas lejos de hacerte reclamos, te brindará todo su apoyo y su comprensión.

Piscis

Las personas de Piscis comenzarán esta semana con una influencia planetaria muy positiva que les permitirá renovar su vitalidad y energía. A partir del miércoles todos los inconvenientes que pudieran existir en el ámbito de los negocios empezarán a solucionarse. Lograrás dejar atrás la mala racha que te ha atormentado durante los últimos meses y de a poco comenzarás a encontrar soluciones para tus dificultades económicas. En el ámbito sentimental, tendrás una semana un poco conflictiva.

El hombre de Piscis se mostrará muy indiferente con su pareja y esto provocará frecuentes discusiones y reclamos. Durante las últimas semanas ha ocurrido un hecho que te ha decepcionado profundamente. Has atravesado por una situación familiar emocionalmente intensa durante la cual te has sentido solo y sin el apoyo ni la contención de tu pareja. Debido a ello, el amor que sentías hacia tu compañera sentimental se ha transformado en resentimiento. No vale la pena que continúes con una relación que los hace infelices a ambos.

Sin embargo, aunque no te atrevas a dar el primer paso, algo ocurrirá este fin de semana que desencadenará la ruptura de la relación. En cuanto a las mujeres de Piscis, los astros les aconsejan evitar presionar en exceso a sus parejas. Si quieren conseguir algo, muévanse con mucha calma y sutileza. No será una buena semana para descuidar tu salud, ya que habrá una alineación de planetas que provocará una gran vulnerabilidad en la zona genital tanto de los hombres como de las mujeres de este signo. Evita tener conductas sexuales imprudentes durante los próximos 7 días.

