VIDEO: maestra sorprende a sus alumnos con divertido baile y la despiden de su trabajo

En redes sociales se volvió viral el caso de una docente, quien por subir un video a TikTok, la popular plataforma china, perdió su empleo. La maestra, Cibelly Ferreira, ganó fama tras aparecer en un clip luciendo un vestido verde ideal para la temporada de verano; además, en la grabación, la educadora demostró que tiene talento para bailar, hecho que dejó sin palabras a más de una persona.

Sin embargo, aunque la maestra ganó fama y posicionó la escuela donde impartía clases, trascendió que Ferreira fue despedida, esto debido a que su popularidad llenó al colegio de solicitudes de inscripción, sobrepasando el cupo de alumnos. Cabe mencionar que la docente, de nacionalidad brasileña, acumuló más de un millón de seguidores en sus redes sociales, por lo que miles de personas trataron de tener un lugar dentro de su salón de clases.

La maestra ganó fama y posicionó la escuela donde impartía clases. Foto: cibellyferreira_

Video: maestra baila en una clase y sorprende con sus pasos

En el video viral se observa a la maestra luciendo un conjunto color verde en medio de sus alumnos. La docente aparece mostrando sus mejores pasos de baile, mientras los estudiantes se encuentran en el pizarrón del aula. Los jóvenes parecen entusiasmados con el método de enseñanza de la mujer y, en comentarios del video, aseguraron que han aprendido mucho de ella.

No obstante, la publicación del video recibió decenas de comentarios negativos, donde los padres de familia cuestionaron el método de enseñanza de la docente, asegurando que su vestido no era el apropiado para impartir clases: "esos niños no van aprender nada". Cabe mencionar que en otros TikToks compartidos por la docente, se observa a Ferreira bailando con sus estudiantes, mientras les enseña sobre la materia que imparte.

La mestra cuenta con millones de seguidores en redes. Foto: cibellyferreira_

¿Por qué cambiaron a la maestra de escuela?

Debido a que la maestra sube contenido diariamente ha acumulado más de un millón de seguidores. En la mayoría de sus clips, la docente aparece al interior de las aulas, bailando y enseñando a sus alumnos, quienes aparecen en los videos mostrando felicidad al lado de su educadora. Cabe mencionar que debido a que Ferreira es muy popular en redes sociales, los directivos de la escuela consideraron que lo mejor sería darla de baja.

Además, padres de familia se habían mostrado inconformes con la docente, debido a que ella comparte contenido intimo en su red social de Instagram, una actividad que consideraron como "inapropiada". Cabe mencionar que la maestra es originaria de Brasil y en sus redes sociales comparte contenido de tendencias, bailes, moda y demás.