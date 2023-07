¿Qué es el autismo?: mitos y realidades de esta condición

Las personas que viven con el Trastorno del Espectro Autista, comúnmente conocido como autismo, generalmente suelen ser apartados de la sociedad, ya que la mayoría de las personas desconocen acerca de esta discapacidad que se ve ligada al neurodesarrollo. Las primeras señales de exclusión se desarrollan durante la infancia, etapa en la que los menores suelen llevar un proceso difícil de socialización con otros niños, o tienen comportamientos donde pueden parecer “desobedientes”, pero solo son crisis que viven a causa de este trastorno.

Es importante informarse y conocer sobre el autismo, así se previene la discriminación que pueden vivir todas las personas que padecen esta condición. Al romper los mitos que hay detrás de este trastorno, también se puede lograr vivir en una sociedad con mayor inclusión, pues habrá una mayor integración, donde se puede formar un entorno donde lo ideal sería que todos pudieran convivir adaptándose a las necesidades de los demás.

Por eso tenemos que romper con ciertos mitos, y hablar sobre las realidades de esta condición, ya que debido a ideas erróneas, o desconocimiento, la sociedad suele caer en pensamientos negativos hacía las personas, de modo que son señalados, o tratados de manera equivocada.

Entender el comportamiento de un niño con autismo, puede hacerlo sentir incluido. Foto: Especial

5 Mitos y realidades del autismo

Mito 1: No les gusta hacer contacto visual

Realidad: Por años se ha creído que esta acción es una de las cosas que más les molesta, pero esto NO APLICA PARA TODAS LAS PERSONAS. Algunos señalan no sentirse cómodos, o incluso describen que “les duele” hacer contacto visual, pero para algunos otros no hay nada de malo con eso.

Mito 2: El autismo es una enfermedad

Realidad: No se puede considerar una enfermedad, porque es una condición del neurodesarrollo. Otro punto para tomar en cuenta, es que una enfermedad es algo que se desarrolla, y se puede curar (dependiendo el caso) en cambio se nace con el autismo, y no se puede curar, porque solo es una condición en la que las personas tienen una afección de su interpretación y comprensión de las situaciones.

Mito 3: Hay que tratarlos como niños

Realidad: Generalmente se piensa que tenerle “compasión” a alguien con espectro autista está bien, porque son “personas especiales” que no comprenden muchas cosas. También tratarlos como niños, a pesar de ser adultos los limita a explotar sus talentos y cualidades, incluso les puede afectar retrocediendo en los avances que van teniendo durante su seguimiento. Son recurrentes casos como estos, así lo platica Montserrat Perez, madre de un adolescente autista, quien menciona que en la escuela llegó a notar como su hijo tenía un retroceso en su aprendizaje, razón por la cual toma clases desde casa.

Si quieres conocer más sobre el caso de Montserrat, y cómo ha sido su vida al ser madre de un niño con autismo, escucha este episodio, donde podrás conocer más acerca de esta condición, otros mitos sobre el autismo, y los retos a los que se ha enfrentado.





Mito 4: No saben socializar, y no tienen amigos

Realidad: No se puede encasillar a todas las personas en un mismo círculo, pues hay niños que no tiene problema con socializar, y tienen muchas amistades. Lo que puede llevarlos a no socializar, es que pueden ser mal vistos debido a su forma de comportarse, por eso se habla de ser empáticos con ellos, y entender que tienen otras maneras de comunicarse ante el mundo.

Mito 5: Las personas con autismo son unos genios, o por el contrario no saben nada

Realidad: Algunas películas, o series de televisión han mostrado personajes que crean un estereotipo sobre esta condición, y se llega a pensar que todos son unos genios, o saben muchas cosas que normalmente no sabe el resto. Por otra parte, si alguien no es percibido como “super inteligente” entonces no sabe nada, y hay que tratarlo diferente para que pueda entender lo que se le quiere decir,

En el mundo, uno de cada 100 niños es diagnosticado con autismo. Foto: Especial

El autismo es una condición que puede ser desconocida para muchas personas, pero es importante saber que es algo que viven millones de personas alrededor del mundo. Tan solo en México aproximadamente existen 400 mil niños con autismo, una cifra que demuestra que existen, y son parte de la sociedad como todos los somos, y ellos también son sujetos de derechos y respeto que no se les debe negar por su capacidad.

