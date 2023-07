Reseña honesta de Slam Dunk The First sin spoilers: ¿se aprovecha de la nostalgia o es una buena película?

The First Slam Dunk llega después de varias décadas para cerrar la historia del equipo de baloncesto de la preparatoria Shohoku y abonar un poco más a la historia que oficialmente terminó en 1996. Los fanáticos que inclusive leyeron el manga se encontrarán con elementos que no están en el impreso y permiten conocer más de sus personajes.

La cinta se muestra exclusivamente en Cinépolis como parte del convenio que guarda con Konnichiwa Festival. Llega a las pantallas mexicanas siete meses después de su estreno en Asia, por lo que ha generado interés por parte de los fanáticos de la serie que crecieron con la serie que se emitió en los 90 en Televisión Azteca.

Hay tres coleccionables de Slam Dunk

Una parte vital para los seguidores más acérrimos de la franquicia creada por Takehiko Inoue son los coleccionables. Para esta ocasión, las primeras personas en ver la cinta se encontrarán con dos boletos conmemorativos.

Este es el frente de los dos boletos conmemorativos.

En ellos se puede ver a Kaede Rukawa, Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi, Ryota Miyagi y Hisashi Mitsui. Ambos son réplicas de los pósters de la película.

El primero muestra al Shohoku de frente y de cuerpo completo con el nombre de la franquicia en la parte trasera. El segundo solamente muestra el título de la película, aunque cada una de las letras tiene los rostros de los personajes principales.

Este es el reverso de los boletos.

Además de esto, se emitió un vaso coleccionable con fondo negro, el nombre de la película, así como recuadros en los que se puede ver a los protagonistas de esta historia. A unas horas de que se pusieran a la venta, han comenzado a aparecer en Market Place de Facebook y en Mercado Libre.

La demanda no ha sido tan grande como con los vasos de Barbie, por lo que muchos podrán encontrarlos en sus visitas al cine para ver la cinta.

Solamente hay una versión del vaso coleccionable.

Ficha técnica de The First Slam Dunk

La película es escrita y dirigida por Takehiko Inoue, creador del manga.

Su estreno fue en 2022 en Japón.

Es producida por Toei Animation y Dandelion Animation Studio.

Duración 124 minutos.

idiomas: japonés con subtítulos en español o español.

Actores de voz en japonés y español

Hanamichi Sakuragi: Subaru Kimura / René García.

Rukawa Kaede: Shin'ichiro Kamio / Sergio Bonilla.

Miyagi Ryota: Shugo Nakamura / Ferso Velázquez.

Takenori Akagi: Kenta Miyake / Héctor Gabriel Estrada.

Hisashi Mitsui: Jun Kasama / Óscar López Ávila.

La cinta muestra el momento cumbre del manga terminado en 1996.

Lo malo en The First Slam Dunk

La espera de más de 25 años para conocer la versión animada de las aventuras de Hanamichi Sakuragi y el Shohoku fue larga, pero deja un sabor agridulce al paladar.

Para los que leyeron el manga de Takehiko Inoue se encontrarán con diversos elementos que no se explican o son dejados al azar. Si bien se hace énfasis en que el eje principal es el partido con Sannoh, se dejan de lado el encuentro previo que tiene el equipo en las nacionales.

Hay diversos momentos que son dados a entender con secuencias de segundos y que habrían abonado a la historia. Inclusive, hay información que podría confundir a algunos espectadores, quienes creerían que en este juego se jugaba la final del campeonato.

El cambio de foco del protagonista para centrarse en Ryota ocasiona que se pierdan algunos momentos clave y que cuando se profundiza en otros jugadores se sienta como fuera de lugar.

El uso frecuente de flashbacks rompe con la emoción del juego y cambia el ritmo de la experiencia de forma muy frecuente, por lo que a algunos les podría parecer lenta en algunos momentos.

El trasfondo de muchos personajes no fue tocado de manera adecuada e inclusive se dejó de lado a algunos de los asistentes al partido y que en la obra original explicaban más de los jugadores, sus ambiciones, así como limitantes.

La cinta se centra en mostrar el partido con el que finaliza el manga.

Lo bueno en The First Slam Dunk

Si bien la historia se centra en lo ocurrido con Miyagi antes y después de su incorporación en Shohoku, no se pierden los elementos imprescindibles de la historia. No hay un cambio en el resultado del juego, ni se introducen elementos que cambien la personalidad de los protagonistas.

A esto debe sumarse que la animación resulta fluida, cercana al manga y vistosa para retratar al deporte ráfaga. Los personajes no se ven acartonados la mayor parte del tiempo e inclusive se ven acciones y reacciones que no se habían dado a conocer en el impreso.

La película cuenta con una escena postcréditos y además de varios elementos que no fueron explicados por la obra original. Por si fuera poco, la música es orgánica y no parece metida solamente para generar un impacto.

Es una película con corazón, que abona mucho más de su protagonista, el cual fue olvidado por la serie original y solía colocarlo como un alivio cómico o con alguien con poco trasfondo. Sus interacciones son emotivas y marcan una evolución que además va marcando el ritmo de la cinta.

En cuanto al desarrollo del partido, se llevó a cabo la elección de los momentos más memorables e inclusive en algunas escenas se puede ver en segundo plano a los personajes pronunciando o haciendo cosas que fueron usadas en el manga como un guiño a los espectadores más conocedores de la obra.

¿The First Slam Dunk es una buena película o solo es nostalgia?

La industria se ha percatado de que los productos que ocasionan nostalgia suelen rendir más a la hora de registrar la venta de boletos; por tal motivo, el mundo atraviesa una ola de producciones que rescatan historias que ya han sido concluidas. En algunos casos esto significa un error, debido a que los audiovisuales se centran en tratar de revivir una fórmula vieja para un nuevo contexto o se alejan de su esencia para llegar a otros públicos.

Sin embargo, The First Slam Dunk es una película con corazón, que retrata lo ya visto por los fanáticos de la historieta y le hace el cambio pertinente de visión para hablar de los problemas de familia, pérdida de los seres queridos y de aprender a lidiar con los demonios propios.

Si bien la historia de Hanamichi Sakuragi fue la de un hombre que aprendió a amar un deporte practicándolo, la aventura de Ryota Miyagi se centra en hablar de cómo el basquetbol se puede convertir en la vía para escapar del dolor.

The First Slam Dunk tiene escena postcréditos

Sí, cuenta con una escena justo después de los créditos iniciales y una más al final de estos. La primera fue catalogada por los fanáticos en la sala del estreno como épica, mientras que la segunda apela a un momento tierno.