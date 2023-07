¿Cómo encontrar al amor de mi vida? Estos destinos son los ideales para hallar a tu media naranja

El verano ha sido una de las temporadas donde más amores se concentran, pues mucha gente se va de vacaciones y conoce gente nueva, un estudio reciente señala que un tercio de los solteros están más dispuestos a explorar amores en localidades distintas a las suyas y hay ciudades que son más propicias para encontrar a tu media naranja, por lo que deberías considerar ahí antes de que acabe la temporada.

El análisis, realizado por la app de citas Bumble, aseguró que el 77% de sus usuarios en México manifestó su deseo de vivir un romance veraniego en tierras extranjeras. Además, el 64% de ellos no duda en admitir que aprovecharía su viaje para conocer a otros solteros.

¿Dónde se podría encontrar el amor?

Para aquellos usuarios mexicanos que buscan darle un toque romántico a sus vacaciones, las siguientes ciudades son perfectas para conocer al amor de tu vida:

Vancouver y Montreal en Canadá

Nueva York en Estados Unidos

París en Francia

Costa Rica

Para quienes prefieren quedarse en México, los siguientes destinos son los mejores para ligar:

Guadalajara

Riviera Maya

Puerto Vallarta

San Miguel de Allende

Puerto Escondido

No te presiones

La llegada del verano a menudo trae consigo una avalancha de expectativas sobre el amor, pero es crucial recordar que el valor de una persona no se mide por su estatus romántico. No encontrar el amor en verano no es un motivo de tristeza o depresión, sino una oportunidad para disfrutar de la estación de una manera diferente.

Eso sí, si estás interesado en conocer a más personas durante el verano, hay algunas estrategias que pueden ser útiles, algunas de las señaladas por Bumble, son: mantener la mente abierta y aprovechar la novedad del entorno para salir de la zona de confort. Además, recomienda involucrarse en la escena local y dar rienda suelta a la espontaneidad.

También puedes mostrar interés por quienes te interesan: hacer preguntas, escuchar activamente y mostrar empatía puede fortalecer las conexiones con las personas, pero no olvides la honestidad, cualquier tipo de relación se disfruta más cuando eres auténtico.

