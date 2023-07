Infancias disparejas: La desigualdad a la que se enfrentan los infantes

Aunque todas las personas pasamos por las mismas etapas mientras crecemos y nos desarrollamos, existen aspectos culturales sobre cómo son las infancias. Tristemente, muchas cuestiones sociales afectan a los niños y su manera de comprender el entorno, lo que los priva de la felicidad y del libre desarrollo de su personalidad.



Existen diferencias socioculturales que no sólo privan a las infancias de unas mejores vacaciones, sino que diversas investigaciones demuestran cómo estos niños y niñas podrían no tener las mismas oportunidades, felicidad, e incluso bienestar en general. Lo cual, puede ser abrumador, pues tan solo nacer en una familia que no esté en el décimo percentil de ingresos crea una notable diferencia que no se ha visto reducida. Algunas políticas que podrían solucionar esto consisten en agrupar a niños y niñas de diferentes estratos socioeconómicos desde muy pequeños hasta que se integren y reciban la misma educación por una institución equitativa.

Después nos encontramos con las situaciones bélicas, mismas que inhiben a las infancias de todo tipo de bienestar básico; esto no sólo sucede en Afganistán, Etiopía y demás países en guerra, sino que también se asemeja a lo que países como México, El Salvador, Nicaragua, etc viven a diario, debido al narcotráfico. Muchas personas han tenido que defenderse en armas desde temprana edad, tal como lo hacen los niños autodefensas de la comunidad de Ayahualtempa. Por su contraparte, algunos narcotraficantes secuestran niños y niñas para intereses personales que pueden ir desde abusos hasta "entrenarlos" como uno de ellos para cometer los mismos crímenes y sacrificar su vida por ideales impuestos, esto tornándose en una infancia y vida que no será plena.

Las infancias deben vivir libres y seguras

Foto: Pexels

Por otra parte, recientemente se aprobó la "Ley de infancias trans" en la Ciudad de México, para que las infancias puedan reconocer su identidad libremente; sin embargo, esto no es un hecho en el resto de estados, donde aún falta que se cubra este derecho. Las infancias muchas veces saben cómo se identifican desde muy temprana edad, por lo que es una omisión brutal negarles en papel lo que son.

Por último, aunque no menos importante, la diferencia que hay entre países afectan al modo de ver la vida, pues no es lo mismo que una niña sea fanática del fútbol en un país con costumbres machistas que aún están muy arraigadas a uno en el que no. Por estas cuestiones, las infancias se viven de diferente manera y es importante tener esto en cuenta cuando pensemos en políticas públicas o analicemos a otras culturas.

¿Qué deberíamos cambiar si queremos incentivar a una infancia más feliz? ¿Vale la pena pensar en un estándar normativo internacional sobre la infancia? ¿O esto ya sería invadir diversas creencias culturales?





