Test visual: dime qué es lo primero que ves y te diré si eres infiel

Los test de personalidad muchas veces se pueden basar en imágenes. Estos ejercicios se denominan test visuales y pueden arrojar datos de la manera de ser de alguien. Conocer estos aspectos puede servir para mejorar la relación con nosotros mismos y con nuestro entorno.

A continuación, se propone observar una imagen de tipo paisajista. En la composición se pueden encontrar varios elementos, pero cada persona hará foco en lo que primero llame su atención. ¿Estás preparado?

¿Qué figura identificas primero en la imagen?

Observa la imagen e identifica alguna figura. Fuente: Pinterest

Bosque de pinos

Si has visto estos árboles en la imagen, quiere decir que eres infiel o tiendes a serlo. No te sientes lo suficientemente seguro en tus relaciones, ya que no has podido conectar con alguien que realmente te robe el corazón. Si bien eres afectuoso y demostrativo en tus vínculos, la infidelidad no está ajena a tu vida.

Mujeres en fila

Si has visto estas personas en la ilustración, quiere decir que eres una persona fiel y tu pareja confía plenamente en ti. Tu manera de ser es transparente, no ocultas nada. Eres cariñoso, respetuoso y feliz en tu relación. Piensas que no hay que llegar a los actos de infidelidad si puedes terminar antes un vínculo. El respeto también es finalizar relaciones a tiempo para no dañarse mutuamente.

La infidelidad no tiene lugar en tu vida. Fuente: Unsplash.com

Cielo con nubes

Las personas que vieron este aspecto de la imagen, son infieles parciales o “distraídos”. Si estás dentro de este grupo de individuos, eres alguien que tiene una relación sólida con su pareja, pero ante crisis o discusiones de gravedad, tiendes a querer estar con alguien más de manera íntima.