VIDEO: jóvenes aseguran que Peso Pluma es mejor que Elvis Presley y generan debate

Peso Pluma se ha convertido en uno de los cantantes más populares de la actualidad. Hassan Emilio Kabande Laija es uno de los exponentes más reconocidos de la música regional mexicana y ha posicionado sus canciones en las listas de popularidad de diferentes plataformas de streaming. Su éxito lo ha llevado a ser comparado con otros artistas del género, pero también con leyendas de la música como Elvis Presley.

En TikTok un internauta salió a las calles a preguntarle a los jóvenes sobre quién había hecho un verdadero cambio en la música, si Peso Pluma o Elvis Presley. Para sorpresa del público, una joven aseguró que no conocía al cantante estadounidense por lo que dijo que Hassan Emilio Kabande Laija era más famoso que el intérprete de “Can't Help Falling in Love”.

Peso Pluma ha sido comparado con grandes figuras de la música nacional e internacional. Foto: especial.

Jóvenes confirman que Peso Pluma es mejor que Elvis

De igual manera, otros jóvenes fueron entrevistados con la misma pregunta. Algunos de ellos revelaron que no sabían quién era Elvis Presley, por lo que en automático dijeron que Peso Pluma era mejor. Una joven incluso mencionó que el zapopano ayudó a visibilizar el género de los corridos tumbados, ya que antes no eran tan conocidos como en la actualidad.

Las reacciones no se hicieron esperar y decenas de personas arremetieron contra los jóvenes que prefirieron a Peso Pluma por encima de Elvis Presley. “Elvis aún ya en otra vida sigue facturando lo que Peso pluma jamás hará”, “Elvis es conocido mundialmente”, “Elvis marcó un antes y un después en la música” y “Peso Pluma hizo un cambio. Elvis hizo lo mismo que venían haciendo los cantantes de la época”, fueron algunos de los comentarios que recibieron los videos.

Internautas salieron en defensa de Elvis Presley. Foto: especial.

¿Quién canta mejor Peso Pluma o Adele?

El usuario de TikTok Daniel Munguia también salió a las calles a preguntar quién tenía una mejor voz, si Hassan Emilio o la cantante británica Adele. Los entrevistados aseguraron que el nacido en Zapopan tiene mejor rango vocal y llega a mejores notas que la intérprete de “Set Fire To The Rain”.

Los jóvenes entrevistados también aseguraron que no conocían a Adele, razón por la que consideraron que Peso Pluma tiene más fama que la cantante británica. Decenas de internautas se lanzaron en contra de los entrevistados, argumentando que la intérprete de “Easy on Me” tiene mejor voz que Hassan Emilio: “Adele tiene una voz inigualable”, “sólo México conoce a Peso Pluma”, “el verdadero no saber de música” y “cualquiera supera a Peso Pluma”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.