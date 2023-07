VIDEO: influencer se queda ciego al intentar romper el récord de llorar, ¡y no lo logra!

Las redes sociales nos han dejado momentos memorables y mientras muchas personas se roban toda la atención por sus looks inspirados en Barbie y con el rosa como protagonista, hay quienes no están pasando su mejor momento y por seguir un trend o batir un récord pusieron en riesgo su salud y bienestar. Tal es el caso de un joven influencer que quiso ser la persona a nivel mundial que más tiempo ha llorado, pero no imaginó el terrible desenlace que su propósito tendría.

En las últimas horas se volvió viral en redes sociales el caso de un joven tiktoker originario de Nigeria que tenía uno de lo mayores propósitos de la vida: romper un récord. Aunque pudo hacerlo con un hecho insólito que no pusiera en riesgo su bienestar, eligió llorar sin parar, pero antes de conseguir una cifra extraordinaria, su bienestar le cobró factura, ya que se quedó ciego y con una variada lista de malestares que nadie querría vivir.

Joven se queda ciego al intentar romper el récord de llorar sin parar

De acuerdo con medios locales, el nombre de este influencer que realizó este reto con la intención de volverse famoso, es Tembu Ebere, quien se dijo dispuesto a lograr su meta sin importar el cómo, aunque para ello realizó una pequeña "trampa", ya que les solicitó a sus seguidores que le contaran los momentos más difíciles que vivieron y con los cuales las lágrimas le saldrían al instante. Mientras que los resultados de su hazaña quedaron guardados para TikTok, aunque está de más señalar que, ¡no hay que hacerlo!

Se dio a conocer que lloró por siete días seguidos. (Foto: Captura de pantalla)

Un detalle que llamó la atención a nivel mundial es que el joven les cumplió a sus espectadores, pues se mantuvo llorando por al menos siete días y según lo que se aprecia en sus videos, las lágrimas no fueron las únicas que salieron de sus ojos, pues para romper el récord también se metió en el papel. En un video que circula en TikTok se le ve sentado junto a un cronómetro que lo llevaría a al victoria, pero también aprovechó para sacar su dolor gritando y haciendo movimientos como si de verdad algo le doliera.

Pero una vez que el influencer puso fin al reto de romper el récord pasó lo peor, pues se quedó completamente ciego. ¿La buena noticia?, que esta terrible consecuencia no fue permanente, sino algo pasajero y que al cabo de 30 a 45 minutos quedó en el olvido hasta darle un alivio al hombre, según precisó el Daily Mail.

Según otros detalles compartidos por medios y en redes sociales, la ceguera temporal no fue la única consecuencia, ya que también se le presentaron dolores de cabeza y, como era de esperarse, hinchazón en los ojos ante el esfuerzo y la derrama de lágrimas por una semana.

Desata memes en las redes y burlas

Luego de que su caso se volvió viral en TikTok, donde compartió su hazaña, que ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones; los internautas no perdonaron la tragedia y crearon desde memes hasta burlas. En la red se leen comentarios como "yo viendo una película de perritos", "solo puedo imaginarme el dolor de cabeza" o "yo después de ver el capítulo donde sacan al Chavo de la vecindad".