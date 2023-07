Ernesto Romanova decidió unirse a la emoción de ir a ver la película de Barbie en Matamoros, Tamaulipas, con un conjunto rosa que reflejaba su personalidad vibrante y su entusiasmo por la película, sin embargo, denunció que un reportero le tomó fotos sin su consentimiento y se emprendió una campaña para burlarse de él, lo cual le afectó en su salud mental.

Aseguró que fue un reportero quien tomó las fotos. @jess.alievno / TikTok.

En un clip que subió a TikTok, Ernesto mencionó que fue un medio local el que incentivó las burlas por su complexión y atuendo; también expresó su tristeza y frustración ante la situación. Declaró que se sintió particularmente afectado por el hecho de que las fotos se tomaron sin su permiso en un lugar donde él acudía para disfrutar.

Ernesto lamentó mucho lo ocurrido

El joven también cuestionó la conducta del reportero que tomó las fotos, alegando que las imágenes se capturaron con la intención de ridiculizarlo. A pesar de que el medio de noticias retiró las fotos y ofreció disculpas, el daño ya estaba hecho y las imágenes se habían propagado y se habían convertido en memes.

Sus amigas y gente en redes le expresaron su apoyo. @jess.alievno / TikTok.

A pesar del ciberacoso, Ernesto ha encontrado respaldo en muchos usuarios, quienes además de palabras y apoyo moral, le han ofrecido regalos. La mayoría le alentó a mantener su originalidad y no dejar que su autoestima se vea mermada por los comentarios.

"Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, conocidos y gente que desconozco avisándome que estoy volviéndome un meme... Me siento triste y vulnerable, no me afecta tanto, tengo la fortaleza de salir, pero esta noche no duermo tranquilo. Gracias a Dios no estoy solo, estoy con mis amigas", contó.

Le brindaron mucho apoyo. Foto: Twitter.

¿Qué es el ciberbullying?

El ciberbullying, también conocido como acoso en línea, es una forma de hostigamiento que se lleva a cabo a través de medios digitales, principalmente en plataformas de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto y sitios web. Este fenómeno se caracteriza por la intención deliberada y repetida de causar daño a una persona o grupo a través de la intimidación, la humillación, la difamación o la amenaza. El anonimato que proporciona el mundo digital a menudo intensifica la gravedad, ya que los agresores pueden sentirse envalentonados por la percepción de impunidad.

SIGUE LEYENDO...

¡Amor incondicional! Padre lleva a su hija al estreno de Barbie con un outfit digno de la película