¿Tu gato es un psicópata?, descúbrelo con este test

¿Alguna vez has observado a tu gato y te has preguntado por que actúa hostilmente y parece que te odia?, pues bueno, la respuesta podría ser: ¡es un psicópata! En 2021, un grupo de científicos publicó un estudio en la Journal of Research in Personality en el que hicieron un cuestionario para determinar si tu felino tiene problemas de personalidad que hacen que no se lleven bien.

No todos son iguales. Foto: Freepik.

Los expertos de las universidades de Liverpool y Liverpool John Moores evaluaron 46 comportamientos mediante preguntas a sus dueños, las cuales se basaron en el modelo triárquico de la psicopatía; sin embargo, aunque parece espesante que tu mascota esté “mal mentalmente”, los catedráticos sostienen que estos rasgos están presentes en muchos animales y que posiblemente sean necesarios para sobrevivir en ambientes hostiles.

¿Qué es lo que más destaca en un gato psicópata?

Inicialmente, los científicos preguntaron a 549 personas sobre los niveles de audacia, mezquindad e inhibición de sus felinos. A partir de las respuestas obtenidas, identificaron 40 temas de comportamiento que utilizaron para crear un cuestionario preliminar; tras recurrir a otros mil 463 propietarios de gatos y analizar cuidadosamente las respuestas, perfeccionaron la encuesta.

Al hacer este test podrás saber cómo tratarlo mejor en lugar de molestarte. Foto: Freepik.

En el test se le cuestiona a las personas si el “michi” parece no percatarse de una situación riesgosa, si tortura a sus presas, si es agresivo con otros animales o si es territorial. Si estás interesado en hacerlo, dale clic a este enlace, eso sí, está en inglés.

Podrás identificar lo malo de tu mascota

Esperan que el conocimiento recabado contribuya en el estrechamiento de lazos con las mascotas, facilitando el establecimiento de una relación saludable y armoniosa. Más allá de esto, su utilidad se extiende a la comprensión profunda de las necesidades intrínsecas de los gatos, lo cual podría potenciar su calidad de vida al proporcionarles una atención más enriquecedora y adaptada.

No es que sean malos, sólo es su naturaleza. Foto: Freepik.

También opinan que la información sería trascendental para los refugios, pues les permitiría una mejor asignación al identificar a los propietarios que se adecúan a las necesidades específicas de cada uno de ellos.

SIGUE LEYENDO...

Dos gatitos enternecen TikTok tras abrazarse y darse muestras de afecto