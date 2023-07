Test visual: dime que es lo primero que ves y te diré si eres una persona que disfruta la soledad

En esta oportunidad, se presenta un test visual sencillo para conocer cómo es la relación con la soledad en tu vida. Algunas personas valoran este aspecto porque les permite encontrar satisfacción y bienestar; otras lo rechazan porque encuentran disfrute en la socialización y compañía permanente.

¿Qué figura puedes identificar más rápido?

Test visual para conocer la relación con la soledad. Fuente: Pinterest

León

Si esta ha sido la figura que has identificado en primera instancia, entonces eres una persona que no deja mucho lugar a la soledad en su vida. Esto quiere decir que te agrada estar acompañado casi siempre, pero cuando puedas tener platicas profundas, no superficiales.

Eres una persona que adora las conversaciones profundas. Fuente: Pexels.com

Conocer gente nueva para ti es como un estado de alerta, ya que no muestras tu verdadera personalidad hasta que no descubres las intenciones de la otra persona. Es por eso que los demás te ven como alguien frío o carente de emociones en una primera impresión.

Pero realmente los que te conocen profundamente saben que eres leal y siempre defenderás los intereses comunitarios, además de los propios. Tu familia y tus amigos son lo más importante en tu vida.

Árbol

Ver primero este ejemplar en la imagen se traduce en personas que le dan mucha importancia a la soledad en su vida. Esto quiere decir que son individuos que necesitan su espacio físico y emocional para conseguir sus objetivos y el bienestar general.

Hombre contemplando la naturaleza en soledad. Fuente: Pinterest

Pasar tiempo a solas, haciendo diferentes actividades, es para ti algo realmente satisfactorio. Es por eso que puedes parecer antisocial para los demás y a veces evitan invitarte a reuniones o eventos masivos. Tu hogar y las actividades al aire libre son tu sitio preferido.

Esto no quiere decir que seas antipático o malhumorado, ya que siempre eres amable con los demás. Lo que sucede es que no socializas con la frecuencia o intensidad que la gente de tu entorno.