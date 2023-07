Mexicanos y argentinos se pelean por Santiago Giménez tras Copa Oro: “Él es mexicano y soporta”

En una final histórica de la Copa Oro 2023, Santiago Giménez se convirtió en un héroe indiscutible al marcar el gol definitivo que otorgó el título a México. El apasionante enfrentamiento contra Panamá, que se llevó a cabo en el abarrotado SoFi Stadium, dejó a los espectadores sin aliento.

Previo al partido, las críticas hacia el rendimiento de Santi Giménez en la selección mexicana resonaban fuertemente debido a su falta de precisión frente al arco. Sin embargo, en el encuentro más importante del torneo, el delantero silenció a sus detractores con una actuación impresionante de apenas unos minutos.

Fue en los momentos finales del duelo cuando Giménez exhibió su potencia y sangre fría al definir un golazo ante la salida del portero Orlando Mosquera. Este fue su cuarto gol con la camiseta de la selección mexicana y llegó en el punto culminante del partido, justo cuando parecía que la final se encaminaba hacia tiempos extras sin goles.

El inicio de esta jugada magistral tuvo lugar con un robo de Orbelín Pineda dentro del área mexicana, seguido de un preciso pase largo hacia el delantero del Feyenoord. La extraordinaria actuación de Santiago Giménez en la final no solo ha causado un gran impacto en México, sino también en Argentina, su país de nacimiento.

Mexicanos y argentinos se pelean en redes

En las redes sociales, algunos argentinos han resaltado con orgullo que Santi es el argentino que ha llevado la gloria a México. Por otro lado, los fanáticos mexicanos defienden apasionadamente su elección de nacionalidad y su dedicación total al equipo nacional, lo cual ha generado un acalorado debate en línea entre mexicanos y argentinos. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Los mexicanos mostraron un fuerte respaldo a Chaquito, desacreditando a aquellos que argumentaban que su nacionalidad argentina disminuía su mérito:

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Foto: Twitter.

"Santi, seguro te encantan los tacos al pastor. Desde pequeño, has participado en bailes folklóricos, has rendido honores a la bandera en la escuela. Incluso, te llevas Takis, Tajín o Valentina cada vez que regresas a Países Bajos. ¿Cómo puede alguien decir que no eres mexicano solo por haber nacido en Argentina?"

"Incluso el equipo francés CAMPEÓN DEL MUNDO ha tenido jugadores con doble nacionalidad. El talento no tiene fronteras", "¿Alguna vez lo has escuchado hablar? ¿Lo has oído expresarse? Ese chico es tan mexicano como cualquiera de nosotros".

Meme sobre Santi. Foto: Twitter

Así, la valiosa contribución de Santiago Giménez a la selección mexicana y su ascendencia argentina se entrelazan en un debate apasionado que ha trascendido las fronteras y ha dejado en claro el amor y el respaldo incondicional de los fanáticos hacia su héroe futbolístico.

SIGUE LEYENDO

México se convierte en campeón de la Copa Oro 2023