VIDEO | "¿Eres estúpida?": reportero insulta en transmisión a Fernanda Serrano, novia de Santiago Giménez y lo tunden en redes

El nombre de Santiago Giménez se llevó los reflectores este fin de semana tras haber conseguido el título de Liga en Holanda con su equipo Feyernoord. Incluso, el mexicano se llevó las palmas tras anotar el segundo gol en el encuentro ante Go Head Eagles. En las gradas se encontraba su padre Christian Giménez "El Chaco" y su novia Fernanda Serrano, quien fue insultada en plena transmisión por un reportero de ESPN.

La conductora y actriz estuvo en el estadio de Rotterdam, donde la prensa le cuestinó sobre la vez que acudió al estadio de Ajax con la playera del conjunto de su pareja, una acción que está prohibida para la afición visitante. “Yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo ‘¿estás segura? Está prohibido’, yo le respondí: ‘sólo necesito un boleto’ y él contestó ‘está bien’.

Fer Serrano describió el acto como una locura, ya que al regreso a su casa le comenzaron a llegar mensajes preguntando por su integridad. "¿estás bien?", "¿no te hicieron nada?", fueron algunos comentarios. Ahí fue cuando llegó el cuestionamiento polémico del reportero. ¿Eres estúpida?, le dijo el hombre a Serrano, quien debido a la emoción por la victoria de "Santi" se impactó ante el cuestionamiento, pero lo tomó con humor.

"Yo llegué y me di cuenta que no podía estar con la playera, así que decidí ponerme mi chamarra", contestó

Resaltó que en aquel encuentro tuvo que "aguantar el festejo", porque a pesar de que Giménez marcó gol no pudo festejarlo por obvias razones.

“Apenas me senté y Santi anotó, fui con una amiga y cuando Santi anotó ella me agarró y me dijo que no podía celebrar, fue un momento difícil, pero estuvo increíble y divertido”, sentenció.

En Países Bajos, Santiago Giménez saltó a la cancha con todo y su padre, máximo ídolo del Cruz Azul, inmejorable panorama para verlo desde la gradas convertirse a uno de los grandes futbolistas en la historia de Grecia, pero también en la historia de México.

El primer gol vino por conducto de Oussama Idrissi durante el primer tiempo del partido, el segundo fue conducto de Santiago Giménez al minuto 18, y parece que sentenciar el resultado y asegurar el campeonato de campeones de Europa del siguiente año.

Puede ser que lo más sorprendente dentro de los festejos fue la manera en que corearon a Santiago Giménez, quien incluso tiene su propia porra, donde se grita su nombre por algunos minutos. Luego revolvió toda esa felicidad, y cargo el trofeo. El equipo cuenta con 15 títulos de liga, el último ganado en el año 2017

