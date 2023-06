¡No les creas nada! Estos son los signos más mitómanos del zodiaco

Es difícil encontrar a una persona que no haya dicho al menos una mentira a lo largo de su vida, ya que, aunque este acto no es considerado bueno, muchas veces las circunstancias e incluso las propias personas provocan que algunos "no tengan de otra" que manipular la verdad.

Aunque esto es muy debatible, ya que en general, a nadie le gusta que le digan mentiras ni una vez, pero ¿qué pasa con las personas que ven el mentir como algo normal? La mitomanía muchas veces provoca que quienes la padecen pierdan amistades, credibilidad y hasta romances, pero ¿sabías que esto puede tener que ver con su signo del zodiaco? A pesar de que esto no es una justificación de sus actos, al menos explica el porqué ciertos signos son considerados los más mentirosos de la rueda zodiacal.

Los Tauro se llevan el título del signo zodiacal más mentiroso

Uno de los signos más cálidos del zodiaco es Tauro, pero al igual que todos, tiene un lado obscuro, el cual en su caso se centra en su facilidad para decir mentiras. No es que ellos quieran ser mitómanos, es que las situaciones los orillan a ocultar detalles de la verdad, o al menos eso es lo que se dicen a sí mismos para justificar cuando alguien les cae en una mentira.

Lejos de querer hacerle daño a los demás, los toritos del zodiaco terminan mintiendo debido a que no quieren decepcionar a los demás, algo que los orilla a no dar detalles de una situación crítica hasta que todo esté bajo control, o bien hasta que hayan encontrado una solución. Y lo peor es que suelen ser tan buenas personas que nadie sospecha que navegan con bandera de santos cuando en realidad mienten tanto como un diablito.

Los pececitos del zodiaco nadan entre mentiras

Al ser un signo zodiacal fantasioso por naturaleza, no es de extrañarse que los Piscis sean proclives a decir mentiras y qué mentiras. Ellos no dicen una mentira piadosa, si van a engañar lo harán a lo grande y lo peor es que ellos mismos terminan creyendo en todo lo que dicen, al grado de que es difícil confrontarlos cuando todo su mar de mentiras sale a la luz.

El tipo de mentiras de este signo del zodiaco puede ir desde pequeñas anécdotas en las que se hacen los protagonistas al más puro estilo de Martha Higareda, hasta verdaderos embustes que los metan en serios problemas, afectando de manera directa la credibilidad y confianza que pudieron haberles infundido en algún momento a los demás.

Géminis: los más doble cara del zodiaco

Son simpáticos, sociables y el alma de las fiestas, pero la sinceridad no es un rasgo que los distinga. De hecho, su dualidad muchas veces los hace ser los protagonistas de diversos embustes, a los cuales llega en atención a que en algún momento su gemelo malo salió a flote comprometiendo a su parte buena, la cual después hará todo para salir bien librada, aunque muchas veces eso sea inútil.

Las mentiras de los Géminis tienden estar enfocadas a manipular a los de su entorno, ya sea para tener el control o ser el centro de atención, por lo cual también son considerados como uno de los signos zodiacales con más red flags en sus relaciones románticas.

Otros signos zodiacales que tienden a mentir son Libra y Escorpio, los primeros porque suelen engañar para encajar y caerle bien a todo el mundo y los segundos porque literalmente son cínicos y no temen en decir falacias con tal de conseguir lo que quieren, aunque eso sí, ya que les caes en la mentira no tienen miedo en aceptar su responsabilidad, porque en el fondo siempre supieron que eso saldría a la luz.