La serie de Netflix que demuestra lo lejos que pueden llegar las mentiras cuando estás atrapado en una relación tóxica

Si buscas una historia entretenida que salga de los clásicos esquemas preestablecidos, esta serie de Netflix es ideal para ti ya que cuenta con la dosis exacta de drama y suspenso para engancharte desde el primer capítulo, desencadenando que tú interés por el desenlace te haga devorar capítulo tras capítulo.

Así que si no sabes a qué darle una oportunidad este fin de semana, es momento de que consideres a "Mitomanía" dentro de tus opciones ya que te hará entender lo complicado que es sostener lo que parece ser una inocente mentira que, lejos hacerse más sencilla de entender, termina por volverse en un verdadero dolor de cabeza.

¿Cuántas veces has dicho una mentira? Lo más complicado no es decirla, ni siquiera hacerla creíble, lo verdaderamente difícil es que esta se sostenga, ya que invariablemente, mentir una vez provoca que las mentiras sigan y sigan, creando verdaderas bolas de ilusiones que en cualquier momento pueden estallar, tal y como enseña esta serie de Netflix.

La historia gira en torno a una familia que como todas enfrenta diversos problemas, tiene una convivencia poco armónica y tiende a la continua confrontación, con el único detalle de que aquí gran parte de los problemas se desatan a raíz de la mentira de la madre, quién, segura de que su esposo le es infiel, decide atraer su atención de una manera bizarra, pues en vez de tratar de reactivar la vela de la pasión o preguntarle directamente qué es lo que sucede y a qué se debe su reciente distanciamiento, opta por algo fuera de serie: inventar que es víctima de una enfermedad terminal.

Lejos de detenerse a pensar cómo es que esta noticia afectará a los demás, la protagonista de esta historia que puedes ver en Netflix se las arregla para hacer que su familia no sospeche nada de su mentira, dando paso así a una cadena de mentiras de la que será difícil no quedarte impactado, dejándote expectante de lo que puede o no suceder con el paso de los episodios.

De hecho, al contar con dos temporadas disponibles en Netflix, esta serie se ha posicionado como una de las tendencias de la plataforma en streaming, la cual puedes aprovechar para disfrutar de esta joya audiovisual en un par de días o incluso en un maratón de un fin de semana.