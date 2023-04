Imperdible: esta serie de Netflix habla de sexo, amor y problemas adolescentes

No importa si ya no eres adolescente, esta serie de Netflix te permitirá divertirte por horas gracias a su entretenida premisa, la cual gira en torno a un grupo de amigos que planea poner un negocio inusual en su preparatoria, el cual consiste en dar consejos y educación sexual a sus compañeros de clase, quienes a pesar de ser sexualmente activos tienen muchas incógnitas que no han podido resolver con sus parejas, amigos o padres.

"Sex Education" se centra en la vida de Otis, un joven cuya madre es una terapeuta sexual, quien continuamente trata de entrometerse en su vida para darle los consejos que acostumbra darle a sus pacientes, sin embargo, él no es como sus compañeros de clase, ya que todavía no ha empezado a experimentar con su sexualidad. Curiosamente, esto no le impide dar buenos consejos en torno al sexo, lo cual se debe en buena medida a todo el material de lectura que tiene a su disposición en casa, mismo que su propia madre le ha recomendado.

Sin embargo, conviene aclarar que la idea de poner una clínica sexual clandestina en su escuela no fue idea de Otis, sino de Meave, una estudiante brillante que se esconde tras la imagen de una chica ruda que en realidad tiene un corazón muy noble que la hará luchar por sus metas y amigos, entre ellos Otis, quien empieza a mostrar un interés romántico en ella.

De hecho, ese es otro de los grandes temas de esta serie de Netflix, ya que a lo largo de las tres temporadas que se encuentran disponibles hasta ahora en la plataforma en streaming serás testigo de la manera en la que se desarrolla la relación entre los protagonistas, quienes comienzan a enamorarse sin tener la oportunidad, por una o por otra razón, de demostrar lo que verdaderamente sienten.

Además de esto, hay diversas historias satelitales que logran captar la atención de los usuarios, las cuales van desde inquietudes por la orientación sexual, el tamaño del miembro viril o la difusión de fotografías íntimas, temas que incluso hoy en día siguen dando mucho de qué hablar entre las nuevas generaciones.

Con escenas de comedia, drama y mucho romance, esta serie de Netflix es perfecta para maratonear varios fines de semana, en los cuales podrás identificarte con diversas situaciones que viven los jóvenes que protagonizan este audiovisual y que gracias a sus personalidades divergentes aportan diferentes contrastes a la trama en general.

¿Ya viste esta serie de Netflix? Dale una oportunidad este fin de semana | Foto: Netflix

El éxito de esta serie ha sido tal que hasta el momento cuenta con tres temporadas, aunque ya que el final del último capítulo dejó el libro abierto para nuevas aventuras, se espera que la plataforma en streaming en cualquier momento confirme la llegada de la cuarta temporada, misma que ha sido aclamada por los fans de "Sex Education" y que tú también podrías aprovechar si decides ponerte al corriente viendo los primeros 24 episodios.

